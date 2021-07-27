Сегодня отмечаются 9 мужских именин.

Именины – это день церковной памяти святых и мучеников. Их тезки в день почитания одноименного святого обращаются к нему с просьбами и молитвами. Считается, что если ребенку назвать церковным именем, то он получит небесную защиту от Ангела-хранителя. Для этого мальчику или девочке выбирают имя из списка именин в день рождения.

Мужские именины 27 июля

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", образовано от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Ираклий: от древнегреческого имени Хераклейос – "Гераклов", "принадлежащий Гераклу".

Константин: от латинского слова constans – "постоянный", "стойкий".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Петр: от древнегреческого имени Петрос – "камень", "твердый", "надежный".

Степан: происходит от древнегреческого имени Стефанос – "венок, венец", "корона".

Теодор, Федор: переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова