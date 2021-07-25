Сегодня отмечается 10 мужских и 2 женских именин.

Ежедневно в православном календаре обозначаются даты почитания памяти мучеников и святых. В день церковной памяти одноименного святого христиане отмечают именины. Считается, что небесный тезка защищает нас от бед и слышит просьбы и молитвы. Чтобы ребенок получил благословение от святого, ему дают имя из списка церковных именин.

Мужские именины 25 июля

Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от греческого слова арсен - "мужественный", "зрелый".

Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Ефим: происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

Федор, Теодор: происходит греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 25 июля

Вероника: от древнегреческого имени Ференике, от слов феро - "нести", "приносить" и нике - "победа".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова