Сегодня празднуются именины 3 мужских и 1 женского имени.

В день ангела христианин обретает духовное единство со своим одноименным святым. Именины – важный день для верующего, ведь в этот день небесный тезка слышит наши молитвы и просьбы. Чтобы святой также оберегал ребенка, мальчику или девочке выбирают имя из списка именин в день рождения малыша.

Мужские именины 2 июля 2021 года

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 2 июля 2021 года

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова