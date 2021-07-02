В день ангела христианин обретает духовное единство со своим одноименным святым. Именины – важный день для верующего, ведь в этот день небесный тезка слышит наши молитвы и просьбы. Чтобы святой также оберегал ребенка, мальчику или девочке выбирают имя из списка именин в день рождения малыша.
Мужские именины 2 июля 2021 года
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".
Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 2 июля 2021 года
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
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