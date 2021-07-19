В этот день отмечается 12 мужских именин и 5 мужских именин.

Каждый день в году посвящен определенным именинам – особенным дням, когда церковь чтит память мучеников и святых. В день памяти святого его тезки среди христиан отмечают День ангела. Считается, что в день именин человек устанавливает небесную связь с небесным покровителем и может обратиться к нему с просьбой или молитвой.

Мужские именины 19 июля

Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от греческого слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", так называли жителя Анатолии.

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Архип: от древнегреческого имени Архиппос - "властвующий над лошадьми", "управляющий лошадьми".

Валентин: от римского родового имени Valens - "сильный, крепкий, здоровый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Глеб: происходит от древнескандинавского Готлиб - "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов".

Ефим: от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Иннокентий: от латинского innocens - "безвредный, невинный, безобидный".

Лукьян: произошло от личного имени Lucius, от латинского lux - "свет".

Федор, Теодор: варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 19 июля

Люция: форма римского имени Люций, от латинского lux - "светлая".

Марфа, Марта: от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Ульяна: произошло от латинского имени Иулания – "из рода Юлиев", "принадлежащая Юлию".

Юлиана: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова