Имя для христианина – это не просто способ идентификации, но и связь со своим одноименным святым. Верующие родители нередко нарекают детей церковными именами, чтобы святой всю жизнь оберегал человека со своим именем и защищал его от бед. Именины как правило празднуются раз в году – в ту дату почитания святого, которая ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним.
Мужские именины 18 июля
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".
Женские именины 18 июля
Агния: от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне - "невинная", "непорочная"
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Варвара: от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".
Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "мой Бог - клятва", "почитающая Бога".
Кирилла: женская форма от Кирилл, происходящего от древнегреческого - "госпожа".
Люция: от римского имени Люций, происходящего от латинского lux - "светлая".
Вам также может быть интересно:
- Преображение Господне 2021: дата и история, как отмечают
- День крещения Руси 2021: дата праздника и интересные факты
- Когда Успенский пост 2021 - дата начала и завершения, календарь питания по дням
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram