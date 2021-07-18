Сегодня отмечается 4 мужских и 6 женских именин.

Имя для христианина – это не просто способ идентификации, но и связь со своим одноименным святым. Верующие родители нередко нарекают детей церковными именами, чтобы святой всю жизнь оберегал человека со своим именем и защищал его от бед. Именины как правило празднуются раз в году – в ту дату почитания святого, которая ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним.

Мужские именины 18 июля

Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Женские именины 18 июля

Агния: от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне - "невинная", "непорочная"

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Варвара: от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".

Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "мой Бог - клятва", "почитающая Бога".

Кирилла: женская форма от Кирилл, происходящего от древнегреческого - "госпожа".

Люция: от римского имени Люций, происходящего от латинского lux - "светлая".

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Автор: Екатерина Пулатова