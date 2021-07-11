По церковной традиции каждый день года посвящен памяти некоторых мучеников и святых. В день памяти своего одноименного покровителя христианин празднует именины. Часто родители выбирают имя мальчику или девочке из списка именин в день рождения малыша. Тогда у ребенка будет ангел-хранитель на небесах.
Мужские именины 11 июля 2021 года
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Герман: образовано от латинского germanus - "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный".
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Иван, Ян: происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
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