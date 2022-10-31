Страшный праздник Хэллоуин 2022 отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире. В эту дату принято собирать конфеты, создавать поделки из тыквы, наряжаться в костюмы и одаривать пожеланиями знакомых. УНИАН расскажет, что говорят люди на Хэллоуин и какую открытку можно отправить в эту дату.
Ранее мы говорили о том, как отмечают Хэллоуин в разных странах.
Что на самом деле Хэллоуин без поздравлений - подборка открыток и пожеланий
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки - нипочем!
Желаю страшно веселого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.
Пусть Хэллоуин весёлый
От печалей всех хранит,
Принесёт добро, здоровье,
И мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!
В этот чертовски-мистический и завораживающе-интересный яркий праздник хочется пожелать убийственного здоровья, леденящего спокойствия, таинственной притягательности и пугающего благополучия! Поздравляем!
С Хеллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.
Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!
С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!
Поздравляю с Хэллоуином,
Кто в костюме бабуина,
Кто в костюме приведения,
Ночка будет - удивление!
Пожелаю не грустить
И мечту осуществить!
Духов чтоб не повстречали,
Ангелы чтоб охраняли!
Пусть эта ночь принесет тебе много мистических, но хороших приключений, веселись по полной программе и не вздумай закрыть глаза аж до самого утра, ведь пропустишь интересные события, с Хэллоуином тебя!