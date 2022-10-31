Какие пожелания нужно произносить на Хэллоуин, чтобы уберечь близких от нечистой силы - узнайте в материале УНИАН.

Страшный праздник Хэллоуин 2022 отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире. В эту дату принято собирать конфеты, создавать поделки из тыквы, наряжаться в костюмы и одаривать пожеланиями знакомых. УНИАН расскажет, что говорят люди на Хэллоуин и какую открытку можно отправить в эту дату.

Ранее мы говорили о том, как отмечают Хэллоуин в разных странах.

Что на самом деле Хэллоуин без поздравлений - подборка открыток и пожеланий

Этот праздник необычный,

Видео дня

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки - нипочем!

Желаю страшно веселого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.

Пусть Хэллоуин весёлый

От печалей всех хранит,

Принесёт добро, здоровье,

И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть

И его не отпускать!

В этот чертовски-мистический и завораживающе-интересный яркий праздник хочется пожелать убийственного здоровья, леденящего спокойствия, таинственной притягательности и пугающего благополучия! Поздравляем!

С Хеллоуином поздравляю,

Счастья в доме я желаю,

Призывайте всех святых,

И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,

Свечку в тыковке зажгите,

Надевайте дружно маски,

Превращайте ночку в сказку!

С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!

Поздравляю с Хэллоуином,

Кто в костюме бабуина,

Кто в костюме приведения,

Ночка будет - удивление!

Пожелаю не грустить

И мечту осуществить!

Духов чтоб не повстречали,

Ангелы чтоб охраняли!

Пусть эта ночь принесет тебе много мистических, но хороших приключений, веселись по полной программе и не вздумай закрыть глаза аж до самого утра, ведь пропустишь интересные события, с Хэллоуином тебя!

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