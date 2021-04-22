Они остаются без финансов прежде, чем успевают понять, куда они делись.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых деньги утекают сквозь пальцы. Они остаются без финансов прежде, чем успевают понять, куда они делись.

Об этом пишет "Клубер".

Стрелец

Стрельцы держат уверенное лидерство в списке главных расточителей. Они привыкли жить на широкую ногу и часто не соотносят уровень своих "хочу" с тем, на что они реально могут рассчитывать при уровне своих доходов.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеГороскопы советуют вам меньше пользоваться картой, а больше наличными, чтобы физически ощущать, что деньги уходят.

Весы

Весы те еще шопоголики и любят тратить деньги на себя. Однако их проблемы с деньгами вызваны не только необдуманными покупками, но и отказом оплачивать счета в конце месяца, из-за чего долги Весов постоянно растут.

Телец

Самая большая финансовая проблема Тельцов заключается в их привычке потакать своим желаниям. Им нравится баловать себя, и в этом они не знают границ. При этом счета они любят оплачивать гораздо меньше, из-за чего рано или поздно рискуют уйти в большой минус.

Рыбы

Проблема Рыб в финансовых вопросах заключается в том, что они всегда жертвуют собой ради окружающих. Если кто-то приходит к ним за помощью, они не могут отказать.

Их добросердечностью часто злоупотребляют, поэтому в своем стремлении помогать окружающим представители этого знака, как правило, сами оказываются в долгах.

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Автор: Иван Бойко