Дмитриевская родительская суббота традиционно проходит накануне Дмитриева дня, но его дата в этом году сдвигается.

Дмитриевская родительская суббота - это один из поминальных дней, когда умерших чтут в храмах особым образом. От других она отличается тем, что в этот день поминают не только родственников и близких, но и всех, кто погиб за Отечество.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2023 году

У Дмитриевской родительской субботы нет фиксированной даты - отмечают ее в субботу перед днем поминовения великомученика Димитрия Солунского, который ранее выпадал на 8 ноября. С переходом Православной церкви Украины на новый календарь он сдвигается на 13 дней раньше и теперь будет 26 октября. Соответственно Дмитриевская суббота в 2023 году по новому церковному календарю будет проходить 21 октября.

Димитриевская родительская суббота - как поминать

Святой великомученик Димитрий Солунский, погибший за христианскую веру, считается покровителем воинов. На иконах его изображают также в виде воина в доспехах с копьем и мечом в руках и молятся святому, чтобы он облегчил тяготы военной службы. Поэтому в родительскую субботу поминают не только умерших родственников и близких, но и всех воинов.

Видео дня

Накануне этого дня, в пятницу вечером, и в сам поминальный день в храмах проводят поминальные литургии и панихиды. В субботу хорошо пойти в церковь, постоять на службе, поставить свечу за упокой души. В церковь приносят поминальные продукты: хлеб, печенье, фрукты, конфеты, которые после службы раздают малоимущим. Если по какой-то причине нет возможности посетить храм, то можно помолиться за умерших дома: нужно попросить о прощении их грехов, так как не все успевают при жизни их отмолить. Искренняя молитва за спасение помогает душам обрести покой.

Также в Дмитриевскую родительскую субботу идут на кладбище, где убирают могилки и тоже молятся за упокой души.

Димитриевская родительская суббота - чем поминать

В Дмитриевскую родительскую субботу также принято устраивать поминальный обед. Считается, что в этот день за столом собираются не только живые, но и умершие, поэтому на стол ставят лишнюю тарелку и приборы. Традиционно готовят кутью, блины, пироги, мясо и любимые блюда умерших.

Дмитриевская родительская суббота - что нельзя делать

В этот день есть и несколько строгих запретов. Есть мнение, что поминать нельзя некрещенных людей, но церковь говорит, что нужно в первую очередь молиться о тех, кто не делал этого сам.

Чего не следует делать в Дмитриевскую родительскую субботу:

ругаться, обижаться, выяснять отношения - день должен пройти в тишине, молитве и прощении;

употреблять алкоголь - разрешено только церковное вино;

веселиться и шуметь;

запирать днем дверь на ключ - лучше оставить открытой.

Также считается, что нельзя тушить свечу, которую зажгли в память об усопших - она должна догореть сама.

Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.

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