Сегодня церковь вспоминает женщин, которые посвятили жизнь служению Христу.

Во второе воскресенье после Пасхи отмечается День жен-мироносиц - православный праздник, посвященный праведным женщинам из числа послужниц Христа. Этот день также называют православным днем женщин, днем жены или днем супруги. В этот праздник церковь напоминает нам об идеале христианки: милосердной, праведной и готовой оказать помощь.

Кто такие жены-мироносицы

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаМироносицами называют женщин, которые отреклись от своего прошлого и стали ученицами Иисуса. Они были простыми девицами из разных сословий. На третий день после смерти Христа они почтили его тело и смазали его пахучим маслом миро. Женами-мироносицами называют Марию Магдалину, жену Хузы Иоанну, Марию Иаковлеву, сестер Лазаря Марию и Марфу и Саломию Мироносицу.

Традиции и приметы Дня жен-мироносиц

Считается, что этот праздник – вселенские женские именины. Сегодня поздравляют всех близких женщин - супруг, мам, дочерей, сестер, коллег. Им дарят подарки и цветы. Женщины и девушки в этот день устраивают посиделки, одаривают свою будущую куму. На стол принято готовить блюда из птицы и яиц, а от молочных продуктов лучше отказаться.

В женский праздник нельзя работать на огороде, начинать строительные работы и покупать носовые платки. По приметам, если черемуха зацвела, то скоро похолодает. Сны в ночь с 15 на 16 мая считаются вещими.

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Автор: Екатерина Пулатова