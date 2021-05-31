Каждый год в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это один из старейших международных праздников.
День защиты детей: история праздника
Международный день защиты детей имеет постоянную дату празднования – 1 июня. Она является постоянной, начиная с 1950 года, когда праздник отмечался впервые.
Считается, что решение о проведении такого праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в Париже в 1949 году. День защиты детей был инициирован, проникаясь судьбой детей, оставшихся без родителей и крыши над головой во время Второй мировой войны.
Уже в следующем году 1 июня в более 50 странах состоялось празднование Международного дня детей. С тех пор праздник стал более масштабным и ежегодным.
Цель и символ праздника Дня защиты детей
Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеПразднование дня ребенка введено с целью привлечения внимания широкой общественности, организаций и правительственных учреждений к вопросам, направленным на практическую реализацию мер по обеспечению благополучия детей во всем мире.
Праздник обращает внимание на проблемы соблюдения прав и охраны здоровья ребенка, которые до сих пор являются одной из наиболее актуальных проблем во многих странах.
У Международного дня защиты детей есть свой символ. Это флаг зеленого цвета, на котором изображена наша планета, вокруг которой расположены детские фигурки разных рас и национальностей.
Всемирный день ребенка 2021 - дата
Международный день ребенка – не единственный праздник, посвященный детям. Так, 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию о правах ребенка.
Поздравления с Днем защиты детей
***
Детки наши – это радость, счастье!
Ведь кроме детства нет поры прекрасней!
Пусть для деток будущее будет светлым,
ну, а детство – добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка –
у мальчишки и девчонки
будет и семья, и кров,
будут радость и любовь!
***
Деток мы поздравляем
В первый праздник лета!
Улыбок желаем доброты,
душевного света!
***
Деток мы поздравляем
В первый праздник лета!
Улыбок желаем доброты,
душевного света!
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
Пусть небо будет чистым, без тучек.
Пусть солнышко щекочет до умопомрачения!
Пусть здоровыми растут дети
И пусть счастливы будут мамы!
Мы желаем нынче вам много
С Днем защиты детей,
С вашим праздником!
***
Сегодня праздник всех детей!
Сегодня радостно, светлее,
Сегодня ярко и тепло,
Уютно, очень хорошо.
Сегодня время для конфет,
Машинок, кукол и ракет.
Сегодня время для игры,
Сегодня все для детворы!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
***
Дети - это самая главная радость в нашей жизни! Их искренность и жизнелюбие дарует нам счастье и надежду, в это непростой жизни! Желаю, чтобы сегодня каждый ребенок был счастлив, защищен, накормлен и имел крышу над головой!
***
С Днем защиты детей! Пусть дети всегда счастливыми будут и громко хохочут от радости. Пусть жизнь каждого ребенка будет драгоценной, а его здоровье станет достоянием нации. Чтобы дети никогда не знали горя и страха.
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья - это главное!
С Днем защиты детей - картинки и открытки
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