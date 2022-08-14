Когда в Украине день ветеринарного врача и как лучше всего поздравить специалистов - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в Украине день ветеринарного врача отмечается во второе воскресенье августа. В 2022-м году праздник выпадает на 14 число. Всемирный день ветеринара, к примеру, отмечается в последнее воскресенье апреля. УНИАН расскажет, как поздравить с днем ветеринарного врача своих знакомых и близких.

Сегодня также отмечается Медовый Спас 2022 и начинается Успенский пост 2022.

День ветеринара в Украине 2022 - открытки и поздравления

С Днем ветеринара - праздником достойным -

Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным

Нашим меньшим братьям смело помогает.

Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!

Ведь специалистам быть таким непросто,

Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ

И, конечно, к счастью - вы ведь заслужили.

Много вам терпения, радости и силы!

Поздравляю с Днем ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелёгкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удается исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.

***

От себя и от братьев меньших

Мы поздравить вас спешим,

Знаем, что животных лечат

Люди лишь большой души!

Вы, наверно, где-то в генах

Айболитова родня,

Вам конюшня - та же сцена,

Звери - та же ребятня!

Так пускай все удается

Каждый день и каждый час,

С праздником, ветеринары!

Счастья и добра для вас!

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

***

Поздравляю с Днём ветеринара!

Пусть за Ваши добрые дела

К Вам добро как ласковый котяра

Регулярно ходит помурчать.

Чтоб лечить, Вы сами не болейте,

Будьте счастливы. Вы очень нам нужны.

Вам желаю лучшего на свете,

Пусть всё сбудется, что загадали Вы.

С праздником! Вы настоящие ангелы животного мира, которые спасают тех, кто не может сказать о том, что и где болит, пожаловаться и рассказать о своих переживаниях. Вы понимаете животных без слов, а большое и доброе сердце вселяет уверенность в людей. С днем ветеринара!

***

Классным быть ветеринаром

Я желаю Вам всегда!

Чтоб зверушки обожали,

Не боялись никогда.

Чтобы сердце добрым было

И хотело всем помочь,

Неприятности любые

Пусть уходят от Вас прочь!

Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд, будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю, стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.

Вас также могут заинтересовать новости: