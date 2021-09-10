Главные запреты и суеверия этого дня связаны с острыми и круглыми предметами

Ежегодно 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи, известный в народе как Головосечение. Иоанн Креститель принял мученическую смерть за Христа. По преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица царя исполнила танец, который очень понравился Ироду, и в награду попросила голову пророка.

Что нельзя делать в Усекновение: церковные запреты

Как сообщает Историк и религиовед Игорь Козловский, в эту дату нужно придерживаться строгого однодневного поста, ведь пророк Иоанн был усердным постником. Запрещается есть любую скоромную еду – мясную, молочную пищу, рыбу и яйца. Также в этот день нужно обязательно отказаться от спиртного. Для христиан это день аскезы и трезвости.

Что нельзя делать в Усекновения по народным представлениям

У наших предков возникли суеверия, по которым голова Иоанна за год срастается с телом. Однако если нарушить запреты дня, то она вновь отделяется от тела.

Нельзя пользоваться ножом, топором и лопатой – они напоминают о казни святого. Нельзя ничего резать и пилить.

Нельзя нарезать и употреблять в пищу круглые овощи и фрукты, поскольку они напоминают формой голову.

Особенно строгий запрет устанавливается на нарезание капусты. Нельзя готовить капустные блюда.

Можно есть круглый хлеб, но отрывать его надо руками.

Нельзя есть красную еду и пить напитки красного цвета, поскольку они напоминают кровь святого.

В праздник Усекновения нельзя подавать еду на блюде или подносе, поскольку именно в блюде лежала голова святого. Есть можно из доски.

Ни в коем случае нельзя петь, танцевать, развлекаться, играть свадьбы.

В этот день нельзя работать. Следует отложить работу по дому и сходить в церковь.

Поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи

В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.

***

Иоанн Предтеча

За веру православную

Борьбу вёл крепко вечно,

Свершал деянья славные.

И в день Усекновения

Святой главы Крестителя

Добра, любви, терпения

Тебе желаю в жизни я!

***

В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без печалей и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.

***

Велик Пророк — святой Креститель

Людей от скверны избавитель,

По прихоти людской казнённый,

И в Севастии погреблённый.

На лицах скорбь и будто тень,

Печален этот светлый день.

Мы отмечаем нынче день,

И в памяти он будет вечен:

Усекновение главы

У Иоанна у Предтечи.

Смиренно просим в этот день,

Чтоб снизошла Христа к вам милость.

Чтоб было счастье каждый день,

Ну, а плохое и не снилось.

***

Поздравляю тебя с печальным православным праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Сегодня не принято веселиться, будем вместе скорбеть о тех, кто пострадал за правду. Пусть этот день будет напоминанием нам всем о высшем служении нашему Господу Богу в любви и смирении! Да поможет нам Господь!

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.

Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет!

***

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

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Автор: Екатерина Пулатова