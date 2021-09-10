Ежегодно 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи, известный в народе как Головосечение. Иоанн Креститель принял мученическую смерть за Христа. По преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица царя исполнила танец, который очень понравился Ироду, и в награду попросила голову пророка.
Что нельзя делать в Усекновение: церковные запреты
Как сообщает Историк и религиовед Игорь Козловский, в эту дату нужно придерживаться строгого однодневного поста, ведь пророк Иоанн был усердным постником. Запрещается есть любую скоромную еду – мясную, молочную пищу, рыбу и яйца. Также в этот день нужно обязательно отказаться от спиртного. Для христиан это день аскезы и трезвости.
Что нельзя делать в Усекновения по народным представлениям
У наших предков возникли суеверия, по которым голова Иоанна за год срастается с телом. Однако если нарушить запреты дня, то она вновь отделяется от тела.
- Нельзя пользоваться ножом, топором и лопатой – они напоминают о казни святого. Нельзя ничего резать и пилить.
- Нельзя нарезать и употреблять в пищу круглые овощи и фрукты, поскольку они напоминают формой голову.
- Особенно строгий запрет устанавливается на нарезание капусты. Нельзя готовить капустные блюда.
- Можно есть круглый хлеб, но отрывать его надо руками.
- Нельзя есть красную еду и пить напитки красного цвета, поскольку они напоминают кровь святого.
- В праздник Усекновения нельзя подавать еду на блюде или подносе, поскольку именно в блюде лежала голова святого. Есть можно из доски.
- Ни в коем случае нельзя петь, танцевать, развлекаться, играть свадьбы.
- В этот день нельзя работать. Следует отложить работу по дому и сходить в церковь.
Поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи
В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.
***
Иоанн Предтеча
За веру православную
Борьбу вёл крепко вечно,
Свершал деянья славные.
И в день Усекновения
Святой главы Крестителя
Добра, любви, терпения
Тебе желаю в жизни я!
***
В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без печалей и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.
***
Велик Пророк — святой Креститель
Людей от скверны избавитель,
По прихоти людской казнённый,
И в Севастии погреблённый.
На лицах скорбь и будто тень,
Печален этот светлый день.
Мы отмечаем нынче день,
И в памяти он будет вечен:
Усекновение главы
У Иоанна у Предтечи.
Смиренно просим в этот день,
Чтоб снизошла Христа к вам милость.
Чтоб было счастье каждый день,
Ну, а плохое и не снилось.
***
Поздравляю тебя с печальным православным праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Сегодня не принято веселиться, будем вместе скорбеть о тех, кто пострадал за правду. Пусть этот день будет напоминанием нам всем о высшем служении нашему Господу Богу в любви и смирении! Да поможет нам Господь!
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет!
***
В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.
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