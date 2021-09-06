11 сентября отмечается большой церковный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи

Сегодня христианская церковь вспоминает, как погиб великий пророк - человек, который крестил самого Иисуса Христа. Чаще всего, большие церковные праздники сопровождаются отменой поста, но не в этот день. На День усекновения главы Иоанна Предтечи верующие ограничивают себя в удовольствиях и много молятся.

Ранее мы рассказывали о том, какие еще праздники намечаются в сентябре. Посмотрите календарь православных праздников 2021, чтобы ничего не пропустить.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - почему день считается праздником

Начнем с того, что христианская церковь почитает пророка трижды в году:

6 октября - день его зачатия;

7 июля - день его рождения;

11 сентября - день его смерти.

Соответственно, Усекновение главы Иоанна Предтечи мы будем отмечать через 5 дней - в субботу.

Существует традиция: считать днем памяти святых даты, когда они отправились в вечность. Православная вера устроена так, что день смерти - это день рождения, но заново, в другой жизни.

Читайте такжеЦерковный праздник 6 сентября - что отмечаем сегодняКроме того, большинство людей воспринимает слово "праздновать" как синоним слова "праздник", который ассоциируется с радостью и весельем. На самом же деле, у этого определения есть и другое значение. В данном конкретном случае имеются в виду праздные дела. То есть, "быть праздным" значит "остаться без дела".

Причины для безделья могут быть не только радостные, но и печальные, когда руки опускаются от горя. Яркий пример - смерть великого пророка - Иоанна Крестителя.

В предыдущей статье мы подробно рассказывали о том, кем был Иоанн Предтеча и почему его личность так важна для христиан.

Что нельзя делать в Головосечение - традиции и запреты дня

Православные церкви в этот день проводят богослужения, верующие соблюдают строгий пост. Запрещено есть мясо, рыбу и молочные продукты. Также под запретом находятся любые продукты и напитки красного цвета, фрукты и овощи, что по форме напоминают голову.

Не рекомендуется в этот день пользоваться острыми предметами или, если уж выбора нет, необходимо соблюдать осторожность. Танцевать и петь нельзя, даже если очень хочется. Если вам нужно выкопать картошку, собрать яблоки или срезать мак - запланируйте это всё на другую дату.

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Автор: Кристина Кащавцева