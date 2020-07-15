День украинских миротворцев: история праздника, поздравления в стихах и открытках

Украинские миротворцы принимают участие в международных миссиях по поддержанию мира и безопасности с 1992 года.

Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Эта дата стала для наших миротворцев вторым профессиональным праздником, ведь первым днем их чествования считается Международный день миротворцев, который отмечается 29 мая.

День украинских миротворцев: история и значение праздника

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Украинские миротворцы входят в международные миссии по поддержанию мира и безопасности с 1992 года. В течение этого времени около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты, 55 из которых погибли.

21 мая 2013 года, учитывая вклад и значение национального миротворческого контингента Украины в деле укрепления мира и согласия в зонах военных конфликтов, отдавая честь тем, кто не пожалел свою жизнь и здоровье, Верховная Рада Украины ввела профессиональный праздник именно украинских миротворцев. Датой празднования определено 15 июля.

Стихотворные поздравления с Днем украинских миротворцев

***

С Днем украинских миротворцев поздравляю,

Мира для дома, страны я желаю!

Пусть не коснется беда никогда,

Под стражей остались родные врата!

Здоровья для Вас заслужено точно,

Спокойные ждут впереди, пускай, ночи,

Добрые, ясные, славные дни,

Миротворцы - герои и молодцы!

***

Солнце светит очень ярко,

Мы поздравим в этот день

Тех, что мир несут масштабно,

Позабыв про дребедень.

Миротворцы, этот праздник

По заслугам - только ваш.

Пусть же счастье и удача

Вас возьмут на абордаж.

***

Нелегкая работа и опасная,

Но с честью выполняете долг свой:

Миротворенья миссия прекрасная

Подчас переплетается с войной.

И кто-то должен, невзирая на усталость,

В горячих точках заслонить собой детей,

И, подавляя гнев, смиряя жалость,

Быть лишь посланцем Мира для людей.

***

Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они - миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

С Днем украинского миротворца!

Поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках

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