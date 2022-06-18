18 июня всех участковых инспекторов Украины поздравляют друзья и родные.

Ежегодно 18 июня участковые инспекторы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Праздник был учрежден 18 июня 2004 года министром внутренних дел Украины. В этот день инспекторы принимают поздравления от руководства и близких.

Участковый - очень трудная профессия, которая требует немалой терпеливости, ответственности и исполнительности. К участковому обращаются с домашними, соседскими и семейными проблемами. Инспектор должен найти подход к человеку, успокоить и разрешить конфликт.

С днем участкового инспектора: поздравления в стихах и прозе

Праздник участкового

Инспектора милиции

В Украине отмечают

Сегодня по традиции.

Опасная работа

Сил много отнимает,

Ведь столько дел ответственных

Он в сутки разбирает.

***

Желаем мы здоровья

С семьей почаще быть,

С заботой и любовью

День каждый проводить.

***

Участковым быть не просто,

Работенка еще та.

Я тебе желаю силы,

Истребить весь корень зла.

Ценят пускай на работе,

Дома пускай тебя ждут.

На пути к своему счастью,

Не сменил чтобы ты путь.

***

Участковый Украины,

Ты покой наш бережешь.

У тебя сегодня праздник.

Его ты лучше не найдешь!

От души тебя поздравить

Мы, конечно же, спешим.

Пожелать тебе удачи,

Покорения вершин!

***

Дорогой мой участковый,

Нынче праздник твой пришел,

Все уж праздновать готовы,

И накрыт шикарный стол,

Время отдыха настало,

Я тебя поздравить рад,

Пусть вина не будет мало,

Тосты без конца звучат!

***

Наш инспектор участковый —

Мудрый, знающий, толковый

Страж порядка на участке,

Да и педагог, отчасти.

Знают жители района —

Побоятся хулиганы

Вспомнить матерное слово,

Если рядом участковый.

Если рядом, если близко

Украинский наш Анискин.

***

Вы - люди, чья профессия заслуживает глубокого уважения и почета. Укрепление правопорядка, защита прав и интересов, жизни и достоинства граждан, профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие - это основная задача участкового. С праздником!

***

В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья, благополучия и плодотворной работы. Благодарю за нелегкий труд! Пусть добро и щедрая судьба не обходят вас и ваши семьи!

***

Уважаемые участковые инспекторы полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, достатка и согласия в ваших семьях, духовного подъема на долгие годы и успехов в работе!

Картинки и открытки с Днем участкового инспектора

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