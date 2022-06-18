Ежегодно 18 июня участковые инспекторы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Праздник был учрежден 18 июня 2004 года министром внутренних дел Украины. В этот день инспекторы принимают поздравления от руководства и близких.
Участковый - очень трудная профессия, которая требует немалой терпеливости, ответственности и исполнительности. К участковому обращаются с домашними, соседскими и семейными проблемами. Инспектор должен найти подход к человеку, успокоить и разрешить конфликт.
С днем участкового инспектора: поздравления в стихах и прозе
Праздник участкового
Инспектора милиции
В Украине отмечают
Сегодня по традиции.
Опасная работа
Сил много отнимает,
Ведь столько дел ответственных
Он в сутки разбирает.
***
Желаем мы здоровья
С семьей почаще быть,
С заботой и любовью
День каждый проводить.
***
Участковым быть не просто,
Работенка еще та.
Я тебе желаю силы,
Истребить весь корень зла.
Ценят пускай на работе,
Дома пускай тебя ждут.
На пути к своему счастью,
Не сменил чтобы ты путь.
***
Участковый Украины,
Ты покой наш бережешь.
У тебя сегодня праздник.
Его ты лучше не найдешь!
От души тебя поздравить
Мы, конечно же, спешим.
Пожелать тебе удачи,
Покорения вершин!
***
Дорогой мой участковый,
Нынче праздник твой пришел,
Все уж праздновать готовы,
И накрыт шикарный стол,
Время отдыха настало,
Я тебя поздравить рад,
Пусть вина не будет мало,
Тосты без конца звучат!
***
Наш инспектор участковый —
Мудрый, знающий, толковый
Страж порядка на участке,
Да и педагог, отчасти.
Знают жители района —
Побоятся хулиганы
Вспомнить матерное слово,
Если рядом участковый.
Если рядом, если близко
Украинский наш Анискин.
***
Вы - люди, чья профессия заслуживает глубокого уважения и почета. Укрепление правопорядка, защита прав и интересов, жизни и достоинства граждан, профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие - это основная задача участкового. С праздником!
***
В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья, благополучия и плодотворной работы. Благодарю за нелегкий труд! Пусть добро и щедрая судьба не обходят вас и ваши семьи!
***
Уважаемые участковые инспекторы полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, достатка и согласия в ваших семьях, духовного подъема на долгие годы и успехов в работе!
Картинки и открытки с Днем участкового инспектора
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