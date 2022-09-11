День танкиста Украины отмечается во второе воскресенье сентября.

Ежегодно во второе воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник всех танкистов Украины. В 2022 году День танкиста отмечается 11 сентября. Наши танкисты показали немало чудес мужества и героизма во время войны. Ежедневно украинские танкисты в тяжелых боях с оккупантами защищают нашу землю от российской агрессии. Немало из них погибли за родину, многие получили награды за героизм.

День танкиста 2022: история праздника

В УССР праздник отмечался с 1946 года. А после обретения независимости День танкиста Украины был учрежден в 1997 году указом Леонида Кучмы.

В документе об основании праздника сказано: "Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября."

Видео дня

Поздравления с Днем танкиста Украины

С днем танкиста! Пусть жизнь будет защищенной от неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка. Желаю никогда не встречать на своем пути трудности и неприятности, чтобы все решения были правильными, а выбранный путь всегда вел к счастью.

***

Поздравляю от всей души с Днём танкиста! Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Спасибо всем танкистам за ваши подвиги!

***

С Днем танкиста! Желаю добиваться целей, получать крутые результаты и двигаться по жизни на волне успеха! Пусть железный товарищ никогда не подводит! Слава героям!

***

С днем танкиста! Желаю всегда четко видеть свои планы на будущее, слово дуло танка устремленное в цель. Без преград и трудностей двигаться по извилистому пути, сметая все плохое, приближаясь к светлой и яркой жизни.

***

Наши славные украинские танкисты, поздравляем вас с Днем танкиста! Желаем вам по жизни ясной видимости, широкого пространства и выбора, высокого карьерного роста и всегда оставаться в приоритете!

Вас также могут заинтересовать новости: