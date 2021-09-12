В боях на Донбассе не раз подтверждались мужество и героизм украинских танкистов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 сентября, поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником.

Поздравление с Днем танкиста распространила пресс-служба Офиса президента.

"Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, их организованности, слаженности, уверенности в своих силах этот славный род войск является прочным бронированным кулаком украинского войска, способным остановить и сломить сопротивление любого врага", – говорится в поздравлении главы государства.

"Мужество и героизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на востоке Украины во время отпора российской агрессии. Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память!" – отметил Зеленский.

От имени украинского народа президент поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, проявленные во время защиты территориальной целостности Украины.

Читайте такжеЗеленский заявил, что вероятность полноценной войны с РФ существует, но это будет ее самая большая ошибка"Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли. Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин", – подчеркнул глава государства.

Глава государства убежден, что украинские танкисты и в дальнейшем надежно защищать свободу и независимость нашего государства.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству", – добавил Зеленский.

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День танкиста в Украине отмечают во второе воскресенье сентября.

Праздник установлен согласно указу президента от 29 августа 1997 года. Подпись под указом поставил тогдашний президент Леонид Кучма.

Автор: Тамара Отовская