В День супруга женщины поздравляют своих мужей и благодарят их за всё хорошее.

День супруга - неофициальный и веселый праздник 19 января, посвященный нашим милым мужьям. Появился этот праздник в Исландии, но быстро распространился по всему миру. День супруга - хороший повод для женщин поблагодарить мужа за поддержку и любовь, оценить по достоинству его труды. Любому мужчине будет приятно услышать несколько искренних теплых слов.

19 января также отмечается церковный праздник Крещение Господне.

День супруга 2022 - история праздника

День супруга - это древний исландский праздник, приуроченный к началу сложному и суровому месяцу Торри. Исландские мужчины пытались задобрить этот месяц с помощью особого ритуала. Мужчина утром надевал одну штанину на ногу и прыгал по двору, распевая ритуальные песни про месяц Торри.

Со временем исландские традиции праздника забылись, когда он распространился по миру. В наше время женщины дарят мужьям подарки в этот день, говорят комплименты, готовят вкусную еду и всячески угождают супругам.

С днем супруга 2022 - красивые поздравления

День сегодня не простой,

Всем супругам он знаком.

Этот праздник в январе,

Отмечают на земле.

Мой супруг, тебя люблю,

И за все благодарю.

Будь счастливым ты всегда,

Неси любовь, через года.

***

С днем супруга поздравляю,

Мой любимый и родной,

Мне всегда дорога в радость,

Если рядом ты со мной.

Ты — мой муж, моя отрада,

Мой защитник, славный друг,

Ты любовник, мой учитель,

Ты — законный мой супруг.

***

Мой милый, дорогой супруг,

Мой самый драгоценный друг,

С тобой идем по жизни в ногу,

Друг другу мы опора и подмога.

Я верю, что союз наш не случаен,

И потому люблю тебя я так отчаянно,

За свет в глазах, за нежность взора,

За теплоту душевного с тобою разговора.

***

Ты для меня как лучик света,

Защитник мой, любимый человек,

Мне без тебя немилой кажется планета,

С тобой прожить готова целый век.

С тобою я готова на край света

Идти, бежать, и ехать и лететь,

В твоих объятьях буду я всегда согрета,

С тобою бедам нас не одолеть.

***

Мой замечательный супруг,

Ты мне муж, любовник, друг!

Я любовь твою ценю,

Верность я тебе храню,

Тебя люблю и обожаю,

И конечно, уважаю!

С Днем супруга поздравляю,

Здоровья крепкого желаю,

И хочу с тобой, родной,

Дожить до свадьбы "Золотой",

А потом, до свадьбы "Красной",

И будет жизнь у нас прекрасной!

***

С днём супруга поздравляю, любимый,

Ты самый добрый, нежный, милый,

Я за тобой, как за каменной стеной,

Будь храним Господом и судьбой.

***

Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!

***

В день супруга пожелаю всего самого необходимого: любви неугасающей, верности, достатка, здоровья, взаимопонимания, терпения, доброты души, рассудительности, уважения, совместной радости, удачи и везения.

***

Поздравляю с Днём супруга, с днём верного и статного мужчины. Желаю всегда оставаться надеждой и верой семьи, опорой и светлой любовью жены. Пусть всё и всегда удаётся, пусть сердце твоё счастливо бьётся и искренне смеётся.

***

Поздравляю с Днём супруга и пожелать хочу мужества и смелости, отваги и доблести, уважения и почитания, любви и счастья, уверенных сил и крепкого здоровья, несокрушимых успехов и великих побед, несомненной удачи и самой замечательной семьи.

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