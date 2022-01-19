День супруга - неофициальный и веселый праздник 19 января, посвященный нашим милым мужьям. Появился этот праздник в Исландии, но быстро распространился по всему миру. День супруга - хороший повод для женщин поблагодарить мужа за поддержку и любовь, оценить по достоинству его труды. Любому мужчине будет приятно услышать несколько искренних теплых слов.
19 января также отмечается церковный праздник Крещение Господне.
День супруга 2022 - история праздника
День супруга - это древний исландский праздник, приуроченный к началу сложному и суровому месяцу Торри. Исландские мужчины пытались задобрить этот месяц с помощью особого ритуала. Мужчина утром надевал одну штанину на ногу и прыгал по двору, распевая ритуальные песни про месяц Торри.
Со временем исландские традиции праздника забылись, когда он распространился по миру. В наше время женщины дарят мужьям подарки в этот день, говорят комплименты, готовят вкусную еду и всячески угождают супругам.
С днем супруга 2022 - красивые поздравления
День сегодня не простой,
Всем супругам он знаком.
Этот праздник в январе,
Отмечают на земле.
Мой супруг, тебя люблю,
И за все благодарю.
Будь счастливым ты всегда,
Неси любовь, через года.
***
С днем супруга поздравляю,
Мой любимый и родной,
Мне всегда дорога в радость,
Если рядом ты со мной.
Ты — мой муж, моя отрада,
Мой защитник, славный друг,
Ты любовник, мой учитель,
Ты — законный мой супруг.
***
Мой милый, дорогой супруг,
Мой самый драгоценный друг,
С тобой идем по жизни в ногу,
Друг другу мы опора и подмога.
Я верю, что союз наш не случаен,
И потому люблю тебя я так отчаянно,
За свет в глазах, за нежность взора,
За теплоту душевного с тобою разговора.
***
Ты для меня как лучик света,
Защитник мой, любимый человек,
Мне без тебя немилой кажется планета,
С тобой прожить готова целый век.
С тобою я готова на край света
Идти, бежать, и ехать и лететь,
В твоих объятьях буду я всегда согрета,
С тобою бедам нас не одолеть.
***
Мой замечательный супруг,
Ты мне муж, любовник, друг!
Я любовь твою ценю,
Верность я тебе храню,
Тебя люблю и обожаю,
И конечно, уважаю!
С Днем супруга поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
И хочу с тобой, родной,
Дожить до свадьбы "Золотой",
А потом, до свадьбы "Красной",
И будет жизнь у нас прекрасной!
***
С днём супруга поздравляю, любимый,
Ты самый добрый, нежный, милый,
Я за тобой, как за каменной стеной,
Будь храним Господом и судьбой.
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Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!
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В день супруга пожелаю всего самого необходимого: любви неугасающей, верности, достатка, здоровья, взаимопонимания, терпения, доброты души, рассудительности, уважения, совместной радости, удачи и везения.
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Поздравляю с Днём супруга, с днём верного и статного мужчины. Желаю всегда оставаться надеждой и верой семьи, опорой и светлой любовью жены. Пусть всё и всегда удаётся, пусть сердце твоё счастливо бьётся и искренне смеётся.
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Поздравляю с Днём супруга и пожелать хочу мужества и смелости, отваги и доблести, уважения и почитания, любви и счастья, уверенных сил и крепкого здоровья, несокрушимых успехов и великих побед, несомненной удачи и самой замечательной семьи.