Сегодня во всем мире отмечается День шефа.

Профессиональный праздник руководителя, директора или начальника, управляющего менеджера или главного бухгалтера ежегодно отмечают в этот день.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 16 октября существует, кроме этого.

День босса 2021 - история праздника

Читайте такжеИменины 16 октября: кого поздравить с Днем ангела и какое имя дать ребенкуСогласно историческим данным, торжество предложила учредить американская секретарша в 1958 году. Видимо, девушка очень хорошо относилась к своему руководителю и решила, что он, как и другие начальники, заслуживает отдельного праздника.

Инициативу приняли, а в 1962 году власти штата Иллинойс утвердили этот праздник на официальном уровне. Вскоре эту традицию переняли и другие страны. Теперь День шефа 16 октября отмечается во всем мире.

День шефа - открытки и теплые пожелания к празднику

Если зададут вопрос:

"У тебя хороший босс?"

Я отвечу без вопросов:

"Я довольна своим боссом!"

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш - верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

Дорогой шеф, поздравляю с Днём босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.

***

Поздравляем Вас с Днём шефа!

И позвольте пожелать

Поберечь родные нервы

И нас сильно не ругать.

Мы Вас очень уважаем,

Очень ценим, дорожим.

И за Вас в любую пропасть

Всей командой полетим.

Мы желаем Вам здоровья,

В доме доброй суеты,

А еще мы Вам желаем

Во всех делах удачным быть.

Примите наши искренние поздравления с праздником - Днем босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь - получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

***

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец.

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем шефа. Желаю безапелляционного выполнения приказов, роста достатка априори, прекрасных возможностей, никогда не останавливаться на достигнутом, быть первым среди первых! Пусть финансовое солнце беспрестанно светит, посылая денежные лучи.

***

С Днём шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще

И быть в хорошем настроении;

Простого, искреннего счастья,

Во всем огромного везения!

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева