Профессиональный праздник руководителя, директора или начальника, управляющего менеджера или главного бухгалтера ежегодно отмечают в этот день.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 16 октября существует, кроме этого.
День босса 2021 - история праздника
Читайте такжеИменины 16 октября: кого поздравить с Днем ангела и какое имя дать ребенкуСогласно историческим данным, торжество предложила учредить американская секретарша в 1958 году. Видимо, девушка очень хорошо относилась к своему руководителю и решила, что он, как и другие начальники, заслуживает отдельного праздника.
Инициативу приняли, а в 1962 году власти штата Иллинойс утвердили этот праздник на официальном уровне. Вскоре эту традицию переняли и другие страны. Теперь День шефа 16 октября отмечается во всем мире.
День шефа - открытки и теплые пожелания к празднику
Если зададут вопрос:
"У тебя хороший босс?"
Я отвечу без вопросов:
"Я довольна своим боссом!"
Ведь Вы добрый, самый умный,
Позитивный, остроумный,
Вам желаю в праздник, босс,
В жизни белых лишь полос,
Чтоб здоровье было крепким,
Каждый шаг Ваш - верным, метким,
И чтоб личный капитал
Многомиллионным стал!
Дорогой шеф, поздравляю с Днём босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.
***
Поздравляем Вас с Днём шефа!
И позвольте пожелать
Поберечь родные нервы
И нас сильно не ругать.
Мы Вас очень уважаем,
Очень ценим, дорожим.
И за Вас в любую пропасть
Всей командой полетим.
Мы желаем Вам здоровья,
В доме доброй суеты,
А еще мы Вам желаем
Во всех делах удачным быть.
Примите наши искренние поздравления с праздником - Днем босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь - получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
***
Босс, начальник, шеф, кормилец,
Поздравляем мы тебя.
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною,
Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!
Даже в отпуске порою
Мы во сне тебя зовём.
Будь же добр, и не свирепствуй,
Ведь для всех ты, как отец.
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй, наконец.
Поздравляю с профессиональным праздником, Днем шефа. Желаю безапелляционного выполнения приказов, роста достатка априори, прекрасных возможностей, никогда не останавливаться на достигнутом, быть первым среди первых! Пусть финансовое солнце беспрестанно светит, посылая денежные лучи.
***
С Днём шефа Вас спешим поздравить
И кое-что Вам пожелать:
Быть на коне и мудро править,
О премиях не забывать,
Свой коллектив хвалить почаще
И быть в хорошем настроении;
Простого, искреннего счастья,
Во всем огромного везения!
Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!
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