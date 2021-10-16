16 октября - 289-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 76 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День босса, Всемирный день хлеба, День недотрог, Всемирный день здорового питания, День домашнего кино, Всемирный день позвоночника, Всемирный день пения, Международный день ремонта, Всемирный день анестезии, День анестезиолога, Всемирный день "Запусти сердце", Всемирный день продовольствия, День независимых видеомагазинов.

В Украине - День работников целлюлозно-бумажной промышленности, в США - День осведомлённости о синдроме Драве, День словаря, День моста, Сладкий день, День диких кошек, День Стива Джобса, День ликёра, День универмага, День "Разрежьте свою кредитную карту", в Литве - День памяти жертв геноцида жителей Малой Литвы, в Армении - День армянской прессы, в Чили - День учителя, в Польше - День Иоанна Павла II, в Болгарии - День военно-воздушных сил, в Индии - День поста и духовных практик "Пашанкуша Экадаши", в Таджикистане - День таджикского кино.

Памятные даты 16 октября, годовщины и события

В 1793 году в этот день казнили Марию-Антуанетту, королеву Франции, супругу Людовика XVI и мать Людовика XVII.

Читайте такжеС Днем ангела Дениса 2021: красивые картинки и открыткиВ 1847 году в Лондоне впервые был опубликован ныне всемирно известный роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".

В 1923 году была основана кинокомпания "The Walt Disney Company".

В ночь на 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы были казнены через повешение нацистские преступники: Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 октября чтит память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе этот день назвали "Денис Позимний".

Что сегодня нельзя делать

Не смотрите в зеркало - накличете беды. Будьте осторожнее на улице. Не подбирайте деньги на дороге - останетесь без собственных.

Приметы на 16 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

низкие темные облака - скоро похолодает, пойдет снег;

галки собираются стаями - к ясной погоде;

воробьи перелетают стайками с места на место - к ненастью.

Именины 16 октября

Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра и Фирантины.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева