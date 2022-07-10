День рыбака отмечается 10 июля. Праздник посвящен как профессиональным рыбакам, так и любителям.

10 июля отмечается День рыбака - праздник всех умельцев удочки и блесны. Праздник посвящен как профессиональным рыбакам и работникам рыболовецких судов, которые кормят страну рыбой, так и любителям посидеть с удочкой у реки.

День рыбака: история и традиции праздника

Украинский День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В 2022 году выпадает на 10 июля. Праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы. Не стоит путать этот праздник со Всемирным днем рыболова, который отмечался 27 июня.

В этот день проводятся соревнования и мастер-классы по рыбной ловле, а рыбаки проводят свой праздник за любимым занятием. Рыбные кафе и рестораны в честь праздника часто делают скидки или представляют новое меню.

День рыбака 2022: поздравления и открытки

День веселый рыбака

К нам спешил издалека.

Нес ведерко он червей

И прикорм для окуней,

Блесны, лески и крючки,

И садочки, и сачки,

И конечно, нес удачу,

Без нее — никак иначе!

Поздравляю рыбаков,

Пусть их радует улов!

***

Всех рыбаков от души поздравляем,

Улова мы Вам, отменного желаем,

Чтоб сети не рвались, рыбка ловилась,

Плескалась в водичке и веселилась!

***

Рыбаков мы поздравляем,

Тех, кто с удочкой в тиши

Гладь речную изучает,

Чтобы хлеба накрошить.

Пусть отменная погода

Вам сопутствует всегда,

Чтоб в любое время года

Ловить рыбку без труда!

***

Тебя поздравляем с днём рыбака!

Желаем тебе, рыболов,

Чтоб каждое озеро, пруд и река

Отличный давали улов.

Чтоб каждая рыбка была золотой,

Мечты исполняя твои.

Пусть счастье накроет тебя с головой.

Удачи, здоровья, любви!

***

Удачного клева, большого улова,

Отличной погодки, спокойной реки.

Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —

За ваш улов рыбки поем, мужики!

***

Богат пускай будет улов,

И сети пусть твои не рвутся.

Здоровье, счастье и любовь

На твой крючок пусть попадутся.

Мы поздравляем рыбака

С рыбацким праздником чудесным.

И скажем всем: наверняка,

Сказ об улове будет честным.

***

Пусть рыба будет на крючке

Сегодня, завтра и всегда.

И в этот, столь прекрасный день

Мы поздравляем рыбака.

Больших уловов, вод спокойных,

Пусть будут крупные сомы.

Не знать беды в просторах водных

Тебе желаем дружно мы.

***

Поздравляю я заядлых

И умелых мастеров.

Пусть всегда достойным будет

Ваш полученный улов!

Пусть рыбацкий труд вам дарит

Куража и фарта сласть.

Чтобы рыбку подсекая,

Точно знать: "Жизнь удалась!".

***

С Днем рыбака вас поздравляю,

Солидным будет пусть улов,

Пускай душа поет от счастья

И организм будет здоров.

Вам на рыбалке я желаю

Душой и сердцем отдыхать,

В процессе этом неизменно

Желаю силы вам черпать.

***

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

***

Поздравляю с Днём рыбака и желаю в свои сети ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду для души и полноценный отдых для тела.

***

В День рыбака поздравляю всех рыбаков и любителей порыбачить и хочу пожелать удачного улова, пусть в ваши сети всегда попадет счастье, удача, здоровье и любовь и пусть каждая рыбалка приносит удовольствие и будет отрадой для души!

***

Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сети Любовь и Счастье! Пусть Золотая рыбка станет самым лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!

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