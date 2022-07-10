10 июля отмечается День рыбака - праздник всех умельцев удочки и блесны. Праздник посвящен как профессиональным рыбакам и работникам рыболовецких судов, которые кормят страну рыбой, так и любителям посидеть с удочкой у реки.
День рыбака: история и традиции праздника
Украинский День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В 2022 году выпадает на 10 июля. Праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы. Не стоит путать этот праздник со Всемирным днем рыболова, который отмечался 27 июня.
В этот день проводятся соревнования и мастер-классы по рыбной ловле, а рыбаки проводят свой праздник за любимым занятием. Рыбные кафе и рестораны в честь праздника часто делают скидки или представляют новое меню.
День рыбака 2022: поздравления и открытки
День веселый рыбака
К нам спешил издалека.
Нес ведерко он червей
И прикорм для окуней,
Блесны, лески и крючки,
И садочки, и сачки,
И конечно, нес удачу,
Без нее — никак иначе!
Поздравляю рыбаков,
Пусть их радует улов!
***
Всех рыбаков от души поздравляем,
Улова мы Вам, отменного желаем,
Чтоб сети не рвались, рыбка ловилась,
Плескалась в водичке и веселилась!
***
Рыбаков мы поздравляем,
Тех, кто с удочкой в тиши
Гладь речную изучает,
Чтобы хлеба накрошить.
Пусть отменная погода
Вам сопутствует всегда,
Чтоб в любое время года
Ловить рыбку без труда!
***
Тебя поздравляем с днём рыбака!
Желаем тебе, рыболов,
Чтоб каждое озеро, пруд и река
Отличный давали улов.
Чтоб каждая рыбка была золотой,
Мечты исполняя твои.
Пусть счастье накроет тебя с головой.
Удачи, здоровья, любви!
***
Удачного клева, большого улова,
Отличной погодки, спокойной реки.
Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —
За ваш улов рыбки поем, мужики!
***
Богат пускай будет улов,
И сети пусть твои не рвутся.
Здоровье, счастье и любовь
На твой крючок пусть попадутся.
Мы поздравляем рыбака
С рыбацким праздником чудесным.
И скажем всем: наверняка,
Сказ об улове будет честным.
***
Пусть рыба будет на крючке
Сегодня, завтра и всегда.
И в этот, столь прекрасный день
Мы поздравляем рыбака.
Больших уловов, вод спокойных,
Пусть будут крупные сомы.
Не знать беды в просторах водных
Тебе желаем дружно мы.
***
Поздравляю я заядлых
И умелых мастеров.
Пусть всегда достойным будет
Ваш полученный улов!
Пусть рыбацкий труд вам дарит
Куража и фарта сласть.
Чтобы рыбку подсекая,
Точно знать: "Жизнь удалась!".
***
С Днем рыбака вас поздравляю,
Солидным будет пусть улов,
Пускай душа поет от счастья
И организм будет здоров.
Вам на рыбалке я желаю
Душой и сердцем отдыхать,
В процессе этом неизменно
Желаю силы вам черпать.
***
Поздравляю с Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.
***
Поздравляю с Днём рыбака и желаю в свои сети ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду для души и полноценный отдых для тела.
***
В День рыбака поздравляю всех рыбаков и любителей порыбачить и хочу пожелать удачного улова, пусть в ваши сети всегда попадет счастье, удача, здоровье и любовь и пусть каждая рыбалка приносит удовольствие и будет отрадой для души!
***
Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сети Любовь и Счастье! Пусть Золотая рыбка станет самым лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!
Вас также могут заинтересовать новости:
- Именины в июле 2022: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка
- Курбан-байрам 2022: когда и как отмечается, красивые поздравления
- 10 июля: народный праздник, приметы погоды и запреты