День рыбака 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 июля во всем мире отмечают День рыболовства.

Сегодня, 27 июля, отмечают Всемирный день рыболовства.

Помимо этого в Украине существует еще и День рыбака. Отмечается он каждый год во второе воскресенье июля согласно Указу Президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. В этом году он выпадает на 12 июля.

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Поздравления с Днем рыбака в стихах

Сварим на обед ушицу,

10 блюд из окуньков

Будут жариться-тушиться:

Наш рыбак принес улов!

Воблы к пенному насушим,

Вот спасибо, угодил!

Он вдоль берега по суше

Дни-деньские исходил.

Наловил он рыбы разной,

Да принес гостинец нам.

Вот же человек прекрасный!

Слава, слава рыбакам!

Поздравляем, друг наш милый,

Этот день сегодня твой.

Счастья, радости и силы.

Больше окуней с плотвой!

Мы сегодня поздравляем

Всех на свете рыбаков,

Тех, кто за улов огромный

Сделать многое готов,

Им желаем мы удачи,

Море рыбы наловить

И, конечно, рыбкой свежей

Своих близких накормить,

Пусть их удочки и сети

Будут прочными всегда,

Пусть от них большая рыба

Не уходит никогда!

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клёва,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

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***

Тебе пожелаю я в день рыбака,

Чтоб от бурного клева устала рука,

И рыба ловилась больших габаритов,

Секреты поимки все были раскрыты!

Пускай на рыбалке душа отдыхает,

Красоты природы вокруг созерцает,

Желаю расслабиться и наслаждаться,

Не злиться с досады, ведь может сорваться!

Поздравления с Днем рыбака в прозе

Желаю, чтобы в твой невод попался самый крупный улов, самая большая удача, самое крепкое здоровье и самая верная любовь. Пускай на каждую твою наживку попадется по золотой рыбке, каждая из которой исполнят по три твоих самых заветных желания. Хорошего клева — с днем рыболова!

***

С Днём рыбака. Желаю, чтобы рыбка сама плыла к тебе в руки, чтобы каждый твой улов был крупным и трофейным, чтобы каждая минута рыбалки доставляла тебе удовольствие и радость. Желаю крепкого здоровья рыбаку, желаю не выть белугой, а плавать по морю жизни весёлой ставридкой!

***

Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сети Любовь и Счастье! Пусть Золотая рыбка станет самым лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!

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