Посвященный родителям праздник начали отмечать сравнительно недавно.

1 июня – это не только начало лета, но и день прекрасных семейных праздников. Как известно, на этот день приходится Международный день защиты детей, а также Всемирный день отцов.

День родителей: как возник праздник

Всемирный день родителей – относительно молодой и не очень известный праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, День родителей ежегодно отмечается в первый день июня.

Очень символично, что посвященный родителям праздник отмечается в тот же день, что и Международный день защиты детей. Ведь именно родители несут ответственность за воспитание и благополучие детей, за их развитие и рост в атмосфере счастья, любви и понимания.

Как принято отмечать День родителей

Поскольку День родителей появился не так давно, еще не успели сложиться традиции его празднования. Конечно же, прежде всего в этот день проводится много мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

И детский, и взрослый праздники нацелены на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях и приоритетах, утвердить их как основу крепкой, здоровой, счастливой семьи.

Лучше всего в этот день будет собраться всей семьей, уделив друг другу достаточно времени. Если же нет возможности это сделать, то стоит позвонить родителям, чтобы поздравить их с праздником и выразить свою любовь и благодарность.

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Автор: Алина Вишневская