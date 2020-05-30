30 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

30 мая – 150-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 215 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 30 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день феминизма, День памяти Жанны д’Арк, День Канарских островов, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

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Памятные даты 30 мая, годовщины и события

В 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк. 30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк. Она считается покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков. Родилась Жанна в 1412 году во французской деревушке Домреми. В возрасте 12 лет ей явилось первое откровение. По ее утверждению, Жанна слышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции. Страна была в критическом положении — вся северная Франция была оккупирована англичанами, армия была крайне ослабленной, стоял вопрос о независимости французского государства. Поставленная во главе армии Жанна д’Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осажденный англичанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой. Ряд побед, одержанных Жанной д’Арк, позволил Карлу VII 17 июля 1429 короноваться в Реймсе. Но король и аристократическая верхушка фактически отстранили ее от командования армией. 23 мая 1430 года при вылазке из осажденного Компьеня Жанна д’Арк в результате предательства попала в плен и была сдана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы - пособники захватчиков, обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил ее к сожжению на костре. Это произошло 30 мая 1431 года. От палача требовалось сжечь все останки. Несколько раз он клал вокруг сердца Жанны горящий хворост и угли, но он не мог обратить сердце девушки в пепел. Наконец, пораженный чудом, он перестал терзать сердце, положил Неопалимую Купину в мешок вместе со всем, что осталось от плоти Девы, и бросил его в Сену. Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны д’Арк, происходившем во Франции в 1456 году, она была торжественно реабилитирована, и ее признали возлюбленнейшей дочерью Церкви и Франции.

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В 1631 году состоялся выход в свет La Gazette - первой французской газеты. Ее издателем стал дворянин Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход. Кстати, Ренодо придумал необычайно важное нововведение – в газете на платной основе размещали частные объявление, то есть рекламу. Вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. Историки считают, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произошедших в городе и мире. Они назывались «Ежедневные дела римского народа» и вывешивались на площадях, а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. Эти сводки имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената, донесения полководцев и тому подобное.

В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден». На сегодня это место проведения международных соревнований по нескольким видам спорта и домашняя арена для команд НХЛ и НБА.

В 1896 году в Нью-Йорке официально было зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретенный им прибор - телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.

В 1908 году состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок лондонского Харлингэм-клуба в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.

В 1953 году в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.

В 1959 году на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.

В 2003 году аналитическая компания IDC, занимающаяся исследованием рынков технологической продукции, сообщила, что по итогам I квартала первое место на мировом рынке серверов заняла компьютерная компания Hewlett-Packard (HPQ).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 мая чтит память преподобной Евфросинии. Другие названия праздника: «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождем», «Звездочет». Считалось, что Евдокия является заступницей от засух. Поэтому в этот день ей молились, чтобы Солнце не иссушило землю, а дождей было вдосталь. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые гудят в этот период.

Что сегодня нельзя делать

День считается очень тяжелым. Будьте осторожны, смотрите под ноги. Ходите подальше от леса, полей и даже парков. По приданию, в этот день вылезает очень много змей. В принципе, не следует выходить из дома, даже молодежь в старину не выпускали погулять. Не принимайте важных решений, иначе все пойдет наперекосяк. Будьте осторожны, многие люди захотят вас обмануть. Также лучше не пить лекарства и алкоголь, избегать поездок и путешествий.

Приметы на 30 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода на Евдокию, таким будет и все лето;

- молодой месяц на дождливую Евдокию – лето будет мокрым;

- дует северный ветер – к холодному лету.

30 мая именины

Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии и Степана.

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