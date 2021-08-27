День поцелуя / фото ua.depositphotos.com
27 августа в мире отмечается неофициальный праздник День первого поцелуя (First Kiss Day). Первый поцелуй – один из самых запоминающихся моментов в нашей жизни. Это прекрасный день для того, чтобы решиться на первый поцелуй с вашей половинкой. А если вы уже давно в отношениях – можно попробовать новую технику.
Интересные факты о поцелуях
- Изучением поцелуев занимается наука филематология.
- Почти все народы Земли практикуют поцелуи с родными и друзьями, однако лишь в 46% культур существует романтический поцелуй.
- Мировой рекорд по длительности поцелуя установила пара из Таиланда – они непрерывно целовались 58 часов и 35 минут.
- В среднем человек проводит за поцелуем 2 недели за всю жизнь.
- Во время поцелуя мы задействуем более 120 мышц.
- Средний возраст первого поцелуя в Европе – 15 лет.
Как правильно целоваться – секреты идеального поцелуя
- Если это ваш первый поцелуй с человеком и вы не уверены, что вас не отвергнут, – сначала слегка коснитесь губами губ партнера и посмотрите, не отстраняется ли он.
- Захватите одну из губ партнера губами и делайте легкие посасывающие движения.
- Осторожно проведите кончиком языке по губе партнера. Если ваш избранник или избранница не возражает – можно перейти к французскому поцелую.
- Чтобы сильнее привлечь партнера, обхватите его руками за шею.
- Перед поцелуем лучше сглотнуть слюну, чтобы он не был слишком мокрым.
- Первый поцелуй не должен быть слишком долгим. У вас будет возможность поэкспериментировать позднее.
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