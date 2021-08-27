Лучший способ отметить этот праздник – начать свой день с нежного поцелуя.

27 августа в мире отмечается неофициальный праздник День первого поцелуя (First Kiss Day). Первый поцелуй – один из самых запоминающихся моментов в нашей жизни. Это прекрасный день для того, чтобы решиться на первый поцелуй с вашей половинкой. А если вы уже давно в отношениях – можно попробовать новую технику.

Интересные факты о поцелуях

Изучением поцелуев занимается наука филематология.

Почти все народы Земли практикуют поцелуи с родными и друзьями, однако лишь в 46% культур существует романтический поцелуй.

Мировой рекорд по длительности поцелуя установила пара из Таиланда – они непрерывно целовались 58 часов и 35 минут.

В среднем человек проводит за поцелуем 2 недели за всю жизнь.

Во время поцелуя мы задействуем более 120 мышц.

Средний возраст первого поцелуя в Европе – 15 лет.

Как правильно целоваться – секреты идеального поцелуя

Если это ваш первый поцелуй с человеком и вы не уверены, что вас не отвергнут, – сначала слегка коснитесь губами губ партнера и посмотрите, не отстраняется ли он.

Захватите одну из губ партнера губами и делайте легкие посасывающие движения.

Осторожно проведите кончиком языке по губе партнера. Если ваш избранник или избранница не возражает – можно перейти к французскому поцелую.

Чтобы сильнее привлечь партнера, обхватите его руками за шею.

Перед поцелуем лучше сглотнуть слюну, чтобы он не был слишком мокрым.

Первый поцелуй не должен быть слишком долгим. У вас будет возможность поэкспериментировать позднее.

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Автор: Екатерина Пулатова