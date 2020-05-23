23 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 мая – 143-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 222 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 23 мая 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день черепахи и Международный день по искоренению акушерских свищей.

Читайте такжеДень Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 годуВ Украине - День морской пехоты, элиты войск. Ранее он отмечался 16 ноября, но указом президента Петра Порошенко был перенесен на 23 мая. Дату изменили не просто так - в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

В США празднуют День счастливого пенни, День ирисок, на Ямайке - День труда, в Мексике - День студента, в Азербайджане - День работников Министерства экологии и природных ресурсов, в Таджикистане - День молодежи.

Памятные даты 23 мая, годовщины и события

В 1592 году в этот день в Венеции инквизицией был арестован итальянский просветитель Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Бруно - философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим священником, развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещенных книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник. В 1973 году в Италии был снят фильм «Джордано Бруно».

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В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

В 1949 году в западной оккупационной зоне было создано новое государство – Федеративная Республика Германия (ФРГ), а в советской оккупационной зоне – Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение Германии, официально - немецкое воссоединение или восстановление единства Германии – состоялось 3 октября 1990 года путем вхождения ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией Федеративной Германии.

В 1985 году в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребенок из пробирки».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 мая чтит память апостола Симона Канонита - покровителя кладоискателей, брака и земледельцев. В народе день назвали Симонов.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что в этот день Земля «отдыхает», поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить.

Приметы на 23 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – лето будет сырым;

- вечером большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день;

- утром пчелы быстро летают – к погожему дню;

- до рассвета слышно пение птиц – к дождю.

23 мая именины

Именины у Таисии, Онисима, Симона и Василия.

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