Этот день считается праздником творчества, энергии, познания и реализации самых смелых замыслов.

Ежегодно в летнее время года отмечается прекрасный праздник – День молодежи. Это праздник вдохновения, энергии и задора, самоутверждения и романтики.

День молодежи 2021 - дата и история

Праздник Дня молодежи введен в Украине в 1994 году указом президента Леонида Кравчука по инициативе молодежных объединений и организаций Украины. Датой празднования определено последнее воскресенье июня.

В этом году День молодежи приходится на 27 июня. А уже на следующий день, 28 июня, Украина отмечает День Конституции, который является государственным праздником и официальным выходным. Поэтому украинцы получат длительные выходные – с 26 по 28 июня.

Следует отметить, что это не единственный день в году, посвященный молодым людям. Так, 12 августа отмечается Международный день молодежи. Он был провозглашен в 1999 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Цель и значение Дня молодежи

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеМолодость – это не просто определенный период в жизни человека, а еще и особое состояние души. Поэтому День молодежи считается праздником творчества, энергии, познания и реализации самых смелых замыслов.

Международный день молодежи имеет целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, а также в решении различных повседневных задач.

Этим днем также привлекается внимание к актуальным проблемам молодых людей. Предлагаются, в частности, шаги по улучшению качества их жизни и расширению круга возможностей.

Как отмечают День молодежи

Традиционно каждый год молодежь поздравляют с ее днем. К празднику часто устраивают разнообразные концерты, фестивали, квесты и спортивные мероприятия. Также в День молодежи могут устраиваться различные флешмобы, в которых могут принять участия все желающие.

Конечно же, многие молодые люди отдают предпочтение празднованию в обществе своих друзей. Прекрасно провести время можно, например, на природе, ведь летний день так и побуждает собраться веселой компанией на свежем воздухе.

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