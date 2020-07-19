19 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

19 июля – 200-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 165 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 19 июля 2020

В этот день мир отмечает День без купальников и Праздник клюканий.

Читайте такжеПреображение Господне - когда отмечают праздникВ Украине - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, в США - День пирожков с малиновым вареньем, в Лаосе - День независимости, в Никарагуа – День революции.

Памятные даты 19 июля, годовщины и события

В 1695 году впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве. Произошло это в популярном английском издании «Как улучшить хозяйство и торговлю».

В 1814 году мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.

В 1822 году первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.

В 1900 году открылось Парижское метро.

В 1909 году французский летчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев чуть более 10 километров, он упал в море из-за неисправности двигателя. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха на этом поприще добился другой француз - Луи Блерио. А «неудачник» на следующий год установил рекорд высоты полета.

В 1993 году в США при наборе в армию запретили задавать вопросы о сексуальной ориентации. Заработал знаменитый принцип «Не спрашивай, не говори».

В 2003 году в этот день в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция, длившаяся 14 часов, прошла успешно.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 июля чтит память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия афинского. Другие названия праздника: «Сисой и Еремей», «Сисой светел», «Еремей». В народе издавна считали, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса. Она дает силы и здоровье как людям, так и животным.

Что сегодня нельзя делать

Не спешите с важными делами, иначе они закончатся провалом.

Приметы на 19 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- месяц на небе хорошо просматривается – будет богатый урожай;

- месяц кажется зеленоватым - в ближайшие дни начнутся дожди;

- месяц блестящий и белый - будет холодная погода без осадков.

19 июля именины

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.

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