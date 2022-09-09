9 сентября в мире отмечается необычный праздник - День красоты. В эту дату повсеместно проводятся конкурсы красоты, а также организовываются обсуждения вопросов в сфере косметологии. Поздравления и картинки к этому необычному празднику собрал УНИАН.
День красоты - история праздника
День красоты был основан по инициативе Международного комитета по косметологии и эстетике. Это самая престижная организация в сфере красоты. 9 сентября по всему миру проводятся конкурсы красоты разного масштаба, а также конгрессы и выставки с обсуждением обстановки в сфере красоты и новых технологий. Каждые два года организация вручает награды за достижения в сфере эстетики и косметологии.
День красоты отмечают модели, косметологи, парикмахеры, работники салонов красоты и магазинов косметики, пластические хирурги, визажисты и маникюрщики. Все эти люди делают наш мир немного красивее.
Поздравления с Днем красоты 2022
К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.
Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!
***
Красота живет в природе
И в растеньи, и в цветке,
И в осенней непогоде,
И в весеннем ручейке.
Окружает нас повсюду,
Нужно только замечать,
А сегодня люди будут
Ее праздник отмечать.
***
День красоты — твой праздник, это точно,
Никто с тобой соперничать не смеет,
Ты ярче звёздочек сияешь поздней ночью,
Затмишь и солнце красотой своею.
Пусть красота твоя с годами не погаснет,
А распускается всё ярче, словно роза,
А в жизни будет место только счастью,
И лишь от радости бегут порою слёзы!
***
Сегодня праздник красоты.
Той, что весь мир спасает.
А всех красивей только ты,
Я это точно знаю.
Когда по улице идешь,
Красой всех ослепляешь.
Твой образ ярок и хорош,
И всех ты им пленяешь!
***
Красота, может быть, и не спасет мир, но она явно сделает его приятнее. Потому поздравляем с Международным днем красоты. Искренне желаем вам и вашим близким всегда оставаться счастливыми, здоровыми, цветущими и прекрасными, как внутри, так и снаружи.
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Сегодня, в Международный день красоты, хочу пожелать вечной радости и блеска в глазах, внешнего великолепия и доброты души, сияния от счастья, искренней любви, восторга окружающих от твоей красоты.
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Пусть не придется красоте спасать мир, а чтобы просто наслаждались ею, ценили, берегли и уважительно относились. Каждый из нас красив, каждый по-своему, такие мы разные и уникальные, но от этого не менее привлекательны. С днем красоты!
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Не могу не поздравить тебя с Международным днём красоты, потому что твою красоту невозможно не заметить, трудно недооценить, нереально остаться к ней равнодушным! С праздником, красавица из красавиц, с днём имени тебя!