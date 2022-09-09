Международный день красоты отмечается 9 сентября. В этот день по всему миру проводятся конкурсы красоты.

9 сентября в мире отмечается необычный праздник - День красоты. В эту дату повсеместно проводятся конкурсы красоты, а также организовываются обсуждения вопросов в сфере косметологии. Поздравления и картинки к этому необычному празднику собрал УНИАН.

День красоты - история праздника

День красоты был основан по инициативе Международного комитета по косметологии и эстетике. Это самая престижная организация в сфере красоты. 9 сентября по всему миру проводятся конкурсы красоты разного масштаба, а также конгрессы и выставки с обсуждением обстановки в сфере красоты и новых технологий. Каждые два года организация вручает награды за достижения в сфере эстетики и косметологии.

День красоты отмечают модели, косметологи, парикмахеры, работники салонов красоты и магазинов косметики, пластические хирурги, визажисты и маникюрщики. Все эти люди делают наш мир немного красивее.

Видео дня

Поздравления с Днем красоты 2022

К красоте стремятся люди,

Пусть же мир красивым будет.

Красота нас покоряет

И на подвиг вдохновляет.

Пусть же с вами навсегда

В жизни будет красота,

Пусть прекрасные мгновенья

Поднимают настроение!

***

Красота живет в природе

И в растеньи, и в цветке,

И в осенней непогоде,

И в весеннем ручейке.

Окружает нас повсюду,

Нужно только замечать,

А сегодня люди будут

Ее праздник отмечать.

***

День красоты — твой праздник, это точно,

Никто с тобой соперничать не смеет,

Ты ярче звёздочек сияешь поздней ночью,

Затмишь и солнце красотой своею.

Пусть красота твоя с годами не погаснет,

А распускается всё ярче, словно роза,

А в жизни будет место только счастью,

И лишь от радости бегут порою слёзы!

***

Сегодня праздник красоты.

Той, что весь мир спасает.

А всех красивей только ты,

Я это точно знаю.

Когда по улице идешь,

Красой всех ослепляешь.

Твой образ ярок и хорош,

И всех ты им пленяешь!

***

Красота, может быть, и не спасет мир, но она явно сделает его приятнее. Потому поздравляем с Международным днем красоты. Искренне желаем вам и вашим близким всегда оставаться счастливыми, здоровыми, цветущими и прекрасными, как внутри, так и снаружи.

***

Сегодня, в Международный день красоты, хочу пожелать вечной радости и блеска в глазах, внешнего великолепия и доброты души, сияния от счастья, искренней любви, восторга окружающих от твоей красоты.

***

Пусть не придется красоте спасать мир, а чтобы просто наслаждались ею, ценили, берегли и уважительно относились. Каждый из нас красив, каждый по-своему, такие мы разные и уникальные, но от этого не менее привлекательны. С днем красоты!

***

Не могу не поздравить тебя с Международным днём красоты, потому что твою красоту невозможно не заметить, трудно недооценить, нереально остаться к ней равнодушным! С праздником, красавица из красавиц, с днём имени тебя!

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