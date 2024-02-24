24 февраля по новому церковному календарю отмечают День ангела Ивана.

24 февраля по новому церковному календарю свои именины отмечают мужчины по имени Иван. В этот день православная церковь вспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, который провозгласил пришествие на землю Христа и крестил Спасителя в водах Иордана. Мы собрали теплые пожелания в день именин и подготовили авторские открытки с Днем ангела Ивана.

Поздравления с Днем Ивана

Поздравляю с именинами, Ваня! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!

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Видео дня

Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к Вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

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Поздравляю с Днем ангела, Ваня! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

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Пусть белым крылом у тебя за плечами

Твой ангел-хранитель следит за тобой,

Пусть будет он сильным, от бед защищает,

Сегодня ведь праздник - День ангела твой!

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Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

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Именины. Свечи, торт и поздравления.

Ты сегодня точно не один.

Вы справляете двойной день рождения.

Но на празднике твой ангел - господин.

Пожелать вам хочется немного:

Светлых дней тебе, ему тепла.

Чтоб не разошлись у вас дороги,

Чтобы дружба ваша вечною была!

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Иван - "милость Божья". Так, Ваня, и есть.

Ты знаешь про волю и верную честь.

Друзей никогда не оставишь в беде.

Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаю тебе только новых высот.

Пусть в личной жизни тебе повезет,

Была чтоб семья крепче каменных гор.

Для дел, начинаний открылся простор!

Открытки с Днем ангела Ивана

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Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в феврале и как можно назвать ребенка.

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