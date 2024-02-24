24 февраля по новому церковному календарю свои именины отмечают мужчины по имени Иван. В этот день православная церковь вспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, который провозгласил пришествие на землю Христа и крестил Спасителя в водах Иордана. Мы собрали теплые пожелания в день именин и подготовили авторские открытки с Днем ангела Ивана.
Поздравления с Днем Ивана
Поздравляю с именинами, Ваня! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!
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Светлый ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к Вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
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Поздравляю с Днем ангела, Ваня! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
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Пусть белым крылом у тебя за плечами
Твой ангел-хранитель следит за тобой,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник - День ангела твой!
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Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
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Именины. Свечи, торт и поздравления.
Ты сегодня точно не один.
Вы справляете двойной день рождения.
Но на празднике твой ангел - господин.
Пожелать вам хочется немного:
Светлых дней тебе, ему тепла.
Чтоб не разошлись у вас дороги,
Чтобы дружба ваша вечною была!
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Иван - "милость Божья". Так, Ваня, и есть.
Ты знаешь про волю и верную честь.
Друзей никогда не оставишь в беде.
Ты добр и отзывчив, упорен в труде!
Желаю тебе только новых высот.
Пусть в личной жизни тебе повезет,
Была чтоб семья крепче каменных гор.
Для дел, начинаний открылся простор!
Открытки с Днем ангела Ивана
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