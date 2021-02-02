Каждый год 2 февраля свой День ангела празднуют все представительницы прекрасного пола по имени Инна.
Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыСуществует несколько версий происхождения имени Инна. В частности, считается, что имя Инна раньше было мужским. Так звали одного из троих скифов-христиан, казненных поклонниками языческой веры. Имена этих мужчин (Инна, Рима, Пина) были занесены в святцы. Женским имя стало из-за ошибки во время переписывания текстов.
По другой гипотезе, имя Инна происходит от латинского слова inno, что означает "плавать", "течь" или "протекать". Поэтому наиболее правильное значение имени Инна – "бурный поток".
УНИАН собрал лучшие поздравления с именинами Инны в стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.
Поздравления с Днем Инны в стихах и прозе
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В этот чудный день для Инны
Пожеланий ворох целый:
Будь цветущей, позитивной,
Жизнь чтоб сладостно летела!
Пой, танцуй, твори, влюбляйся,
Будь счастливей всех на свете,
Мигом каждым наслаждайся
В ежедневном многоцветье!
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Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый новый день всегда ты
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
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Инна, с Днем ангела! Желаю порхающего настроения, легкости и возвышенности. Пусть в твоей жизни будет много красоты, любви, вдохновения и любопытных открытий. Счастья тебе, внимания, нежности, крепкого здоровья и исполнения желаний!
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Очаровательную Инну поздравляю с Днем ангела. Желаю несокрушимого успеха, крепкого счастья, прочного здоровья, верной любви, неизменной удачи, искренней доброты, семейного благополучия, прекрасного настроения и постоянного великолепия.
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"И" — интересная,
Девушка прелестная.
"Н" — настоящая,
Тепло, любовь дарящая.
"Н" — неустанная,
Бурлящая, спонтанная.
"А" — ангельская, милая.
Инна, будь счастливою!
Всё в этой жизни сложится,
Не стоит тебе тревожиться.
***
Пусть будет для улыбки приятная причина,
Душа пусть запоёт от счастья, Инна!
Добро пусть жизнь твою затейливо украсит,
А Бог убережет об бед и от напастей.
Люби, как можно крепче, и будь сама любимой,
Будь счастлива сегодня и всегда, родная Инна!
***
Дорогая Инна,
Ты так неотразима,
Тебя я поздравляю,
Тобою восхищаюсь,
Будь ты всегда счастливой,
Весёлой и красивой,
Будь вольной ты, как ветер,
И лучшей будь на свете!
С Днем ангела!
***
Дорогая Инночка, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе исполнения заветных желаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, Надежды и веры в душе, искренней любви в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.
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Поздравляю тебя, Инна, с Днем ангела. Желаю интересных и радостных событий в жизни. Желаю больших возможностей и крутых перемен. Инна, будь всегда красива, энергична и амбициозна. Верь в себя, стремись к успеху и воплощай мечты в реальность. Желаю удачи и женского счастья.
С Днем ангела Инны - картинки и открытки
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