Красивые стихотворные и прозаические строки, а также открытки с праздником.

Каждый год 2 февраля свой День ангела празднуют все представительницы прекрасного пола по имени Инна.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыСуществует несколько версий происхождения имени Инна. В частности, считается, что имя Инна раньше было мужским. Так звали одного из троих скифов-христиан, казненных поклонниками языческой веры. Имена этих мужчин (Инна, Рима, Пина) были занесены в святцы. Женским имя стало из-за ошибки во время переписывания текстов.

По другой гипотезе, имя Инна происходит от латинского слова inno, что означает "плавать", "течь" или "протекать". Поэтому наиболее правильное значение имени Инна – "бурный поток".

УНИАН собрал лучшие поздравления с именинами Инны в стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.

Поздравления с Днем Инны в стихах и прозе

***

В этот чудный день для Инны

Пожеланий ворох целый:

Будь цветущей, позитивной,

Жизнь чтоб сладостно летела!

Пой, танцуй, твори, влюбляйся,

Будь счастливей всех на свете,

Мигом каждым наслаждайся

В ежедневном многоцветье!

***

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый новый день всегда ты

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

***

Инна, с Днем ангела! Желаю порхающего настроения, легкости и возвышенности. Пусть в твоей жизни будет много красоты, любви, вдохновения и любопытных открытий. Счастья тебе, внимания, нежности, крепкого здоровья и исполнения желаний!

***

Очаровательную Инну поздравляю с Днем ангела. Желаю несокрушимого успеха, крепкого счастья, прочного здоровья, верной любви, неизменной удачи, искренней доброты, семейного благополучия, прекрасного настроения и постоянного великолепия.

***

"И" — интересная,

Девушка прелестная.

"Н" — настоящая,

Тепло, любовь дарящая.

"Н" — неустанная,

Бурлящая, спонтанная.

"А" — ангельская, милая.

Инна, будь счастливою!

Всё в этой жизни сложится,

Не стоит тебе тревожиться.

***

Пусть будет для улыбки приятная причина,

Душа пусть запоёт от счастья, Инна!

Добро пусть жизнь твою затейливо украсит,

А Бог убережет об бед и от напастей.

Люби, как можно крепче, и будь сама любимой,

Будь счастлива сегодня и всегда, родная Инна!

***

Дорогая Инна,

Ты так неотразима,

Тебя я поздравляю,

Тобою восхищаюсь,

Будь ты всегда счастливой,

Весёлой и красивой,

Будь вольной ты, как ветер,

И лучшей будь на свете!

С Днем ангела!

***

Дорогая Инночка, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе исполнения заветных желаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, Надежды и веры в душе, искренней любви в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

***

Поздравляю тебя, Инна, с Днем ангела. Желаю интересных и радостных событий в жизни. Желаю больших возможностей и крутых перемен. Инна, будь всегда красива, энергична и амбициозна. Верь в себя, стремись к успеху и воплощай мечты в реальность. Желаю удачи и женского счастья.

С Днем ангела Инны - картинки и открытки

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Автор: УНИАН