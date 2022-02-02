Народный праздник 2 февраля / фото pixabay
Христиане отмечают 2 февраля церковный праздник преподобного Евфимия Великого, палестинского целителя и пророка. Этот день обычно был морозным и снежным. День считается очень удачным для свадьбы, сватаний и любых любовных дел. Также в эту дату хорошо крестить ребенка - тогда он вырастет счастливым.
2 февраля у женщин проходят легкие и удачные роды. Рожденный в эту дату человек долго проживет, а его жизнь будет полна удивительных событий.
Что нельзя делать 2 февраля
- В этот день люди часто предают друг друга, поэтому не стоит слишком сильно полагаться на кого-то.
- Нельзя поднимать мелочь с пола и земли, иначе будете жить в нищете.
- Петь после заката - к слезам.
- Если в этот день потеряли перчатку или носок, то выбросьте и его пару, иначе будет беда.
Приметы погоды 2 февраля
- Солнечный день сулит теплую и сухую весну.
- Какой день сегодня, такой будет и Масленица.
- Иней сегодня - к очень холодным ночам.
- Потепление и гололед - к ранней весне.