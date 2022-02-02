Народный праздник 2 февраля имеет названия Ефимов день, Ефим метельный.

Христиане отмечают 2 февраля церковный праздник преподобного Евфимия Великого, палестинского целителя и пророка. Этот день обычно был морозным и снежным. День считается очень удачным для свадьбы, сватаний и любых любовных дел. Также в эту дату хорошо крестить ребенка - тогда он вырастет счастливым.

2 февраля у женщин проходят легкие и удачные роды. Рожденный в эту дату человек долго проживет, а его жизнь будет полна удивительных событий.

Что нельзя делать 2 февраля

В этот день люди часто предают друг друга, поэтому не стоит слишком сильно полагаться на кого-то. Нельзя поднимать мелочь с пола и земли, иначе будете жить в нищете. Петь после заката - к слезам. Если в этот день потеряли перчатку или носок, то выбросьте и его пару, иначе будет беда.

Приметы погоды 2 февраля

Солнечный день сулит теплую и сухую весну.

Какой день сегодня, такой будет и Масленица.

Иней сегодня - к очень холодным ночам.

Потепление и гололед - к ранней весне.

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