День государственной службы Украины отмечается ежегодно 23 июня.

Сегодня в мире отмечается День государственных служащих Организации Объединенных Наций. Этот праздник призван почтить важность государственной службы для развития государства. В Украине профессиональный праздник госслужащих был учрежден указом президента в 2003 году.

В этот день проводятся награждения лучших сотрудников государственной службы. Также госслужащие принимают поздравления с профессиональным праздником от родных и друзей.

День госслужащего - поздравления в прозе, стихах и картинках

Поздравляю с праздником Дня государственного служащего Украины! Желаю вам никогда не сдавать свои позиции и всегда с гордостью выполнять свою службу. Пусть ваш труд будет успешным и важным для развития нашего государства!

Видео дня

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Всех госслужащих поздравить

Нынче с праздником хочу,

Дали клятву Украине -

Сей зарок вам по плечу.

Сил желаю и терпенья

На дороге непростой,

Путь служения державе

Выбран был самой судьбой!

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В этот день хочу пожелать вдохновения в вашем нелегком труде и любви в жизни. Пусть сила и мудрость сопровождают вас в вашей работе, а искренность и доброта, которую вы придаете, находят отклик у тех, кому вы помогаете.

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Госслужащий - сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

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С Днем госслужащего! Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком, но чрезвычайно важном труде. Пусть ваши коллеги и подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром!

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Госслужащий - это призванье,

Работа на благо людей,

Законов отличное знание,

Внедрение лучших идей.

Дай Бог вам мудрости в ваших решеньях,

Знаний, терпения и доброты,

Честности вашим суждениям,

Щедрости дай и души широты!

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Желаем вам бодрости, здоровья, довольства и удачи! Пусть каждый новый день доставит вам радость и удовольствие от того, что вы делаете. Спасибо вам за ваш важный вклад в развитие нашей страны, с праздником!

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Кто служит государству и народу,

Отметит этот день не просто так.

И в дождь, и в снег, и в летную погоду

Они не сделают в стране своей бардак.

Госслужащих пусть ценят, уважают,

Они сумеют простых граждан защитить.

Работа их трудна, их мало понимают,

Ну так давайте мы их будем всех любить!

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Поздравляю с Днем госслужащего! Желаю успехов в твоем ценном и тяжелом труде. Пусть твоя служба приносит тебе гордость, с такими людьми, как ты, наша страна становится сильнее!

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