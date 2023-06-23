Сегодня в мире отмечается День государственных служащих Организации Объединенных Наций. Этот праздник призван почтить важность государственной службы для развития государства. В Украине профессиональный праздник госслужащих был учрежден указом президента в 2003 году.
В этот день проводятся награждения лучших сотрудников государственной службы. Также госслужащие принимают поздравления с профессиональным праздником от родных и друзей.
День госслужащего - поздравления в прозе, стихах и картинках
Поздравляю с праздником Дня государственного служащего Украины! Желаю вам никогда не сдавать свои позиции и всегда с гордостью выполнять свою службу. Пусть ваш труд будет успешным и важным для развития нашего государства!
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Всех госслужащих поздравить
Нынче с праздником хочу,
Дали клятву Украине -
Сей зарок вам по плечу.
Сил желаю и терпенья
На дороге непростой,
Путь служения державе
Выбран был самой судьбой!
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В этот день хочу пожелать вдохновения в вашем нелегком труде и любви в жизни. Пусть сила и мудрость сопровождают вас в вашей работе, а искренность и доброта, которую вы придаете, находят отклик у тех, кому вы помогаете.
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Госслужащий - сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.
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С Днем госслужащего! Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком, но чрезвычайно важном труде. Пусть ваши коллеги и подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром!
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Госслужащий - это призванье,
Работа на благо людей,
Законов отличное знание,
Внедрение лучших идей.
Дай Бог вам мудрости в ваших решеньях,
Знаний, терпения и доброты,
Честности вашим суждениям,
Щедрости дай и души широты!
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Желаем вам бодрости, здоровья, довольства и удачи! Пусть каждый новый день доставит вам радость и удовольствие от того, что вы делаете. Спасибо вам за ваш важный вклад в развитие нашей страны, с праздником!
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Кто служит государству и народу,
Отметит этот день не просто так.
И в дождь, и в снег, и в летную погоду
Они не сделают в стране своей бардак.
Госслужащих пусть ценят, уважают,
Они сумеют простых граждан защитить.
Работа их трудна, их мало понимают,
Ну так давайте мы их будем всех любить!
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Поздравляю с Днем госслужащего! Желаю успехов в твоем ценном и тяжелом труде. Пусть твоя служба приносит тебе гордость, с такими людьми, как ты, наша страна становится сильнее!