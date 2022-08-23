Почему День Государственного флага Украины отмечается 23 августа и как поздравить близких - узнайте в материале УНИАН.

День флага Украины начали отмечать в 2004 году по приказу Леонида Кучмы, а сам государственный флаг был утвержден в 1992 году. Синий цвет символизирует небо, а желтый - пшеницу. УНИАН поделится наиболее удачными поздравлениями с праздником, который важен для всех украинцев.

Ранее мы говорили о том, как отмечается День Независимости Украины 2022 и предлагали яркие открытки к важному дню.

С Днем Государственного флага Украины - поздравления и открытки

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

***

Голубые небеса, жёлтые поля,

Это Украина - Родина твоя!

Это место где, каждый тебе рад,

Это ее символ, это ее флаг.

Так неси же гордо, смело,

Флаг родной страны.

Счастье, радость и удача,

Ей были суждены.

Поздравляю с Днём государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.

***

День Государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.

***

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.

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