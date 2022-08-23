День флага Украины начали отмечать в 2004 году по приказу Леонида Кучмы, а сам государственный флаг был утвержден в 1992 году. Синий цвет символизирует небо, а желтый - пшеницу. УНИАН поделится наиболее удачными поздравлениями с праздником, который важен для всех украинцев.
Ранее мы говорили о том, как отмечается День Независимости Украины 2022 и предлагали яркие открытки к важному дню.
С Днем Государственного флага Украины - поздравления и открытки
С Днем флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Пусть уйдут несчастья
Подальше из страны,
Ведь бури и ненастья
Нам вовсе не нужны!
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
***
Голубые небеса, жёлтые поля,
Это Украина - Родина твоя!
Это место где, каждый тебе рад,
Это ее символ, это ее флаг.
Так неси же гордо, смело,
Флаг родной страны.
Счастье, радость и удача,
Ей были суждены.
Поздравляю с Днём государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
***
День Государственного флага
Напоминает об отваге,
Красивой нации, народе,
Что каждый на земле свободен,
Имеет право жить, любить,
Свою историю творить.
Пусть развевается наш флаг,
Народу счастья, больше благ.
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.
***
День флага Украины отмечая,
Тебя со всей душою поздравляю!
Пусть развевается свободно он всегда,
Сияют желто-голубые пусть тона.
Страна пускай достатком процветает,
Все люди пусть друг друга понимают.
И пусть пока блистает этот флаг
Повсюду будет много-много благ.
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.