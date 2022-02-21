День фельдшера посвящен медикам, которые выполняют неоценимо важную работу и помогают спасать жизни.

21 февраля неофициально отмечается День фельдшера. Фельдшеры - это врачи со средним медицинским образованием, которые работают в скорой помощи и в кабинетах доврачебной помощи в поликлиниках. Они оказывают первую помощь больному и направляют к профильным врачам. Именно фельдшеры часто спасают жизни пациентам.

День фельдшера 21 февраля отмечается в России, Украине и других постсоветских странах. На международном уровне событие не празднуется. УНИАН собрал красивые поздравления для специалистов, которые делают незаметную на первый взгляд, но крайне важную работу.

День фельдшера 2022: красивые поздравления

Здоровье дарить — вот твоё назначенье,

И ты управляешься с этим сполна,

Желаем тонуть в океане везенья,

И радости пусть накрывает волна!

Пусть вирусы мимо тебя пролетают,

И пусть закаляется иммунитет,

Живи, свой задор боевой не теряя

Ещё, ну, как минимум, тысячу лет!

***

Работа ответственна больше, чем очень —

Все надо делать уверенно, срочно.

Пусть радость большая в жизни прибудет,

Здоровье Вас также не позабудет,

Быть фельдшером лучшим и первоклассным,

Удачи, добра и огромного счастья.

***

В твоих руках здоровье человека, ты можешь разобраться и с ангиной, и с переломом, и с неврозами, и даже с ветрянкой. Желаю такого же разнообразия не только в твоей деятельности, но и в жизни, желаю уметь и мечтать, и веселиться, и для души искать причал радости, и для сердца находить пристань любви. В общем, пусть всё у тебя будет ЗДОРОВО.

***

Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником! Я от всего сердца хочу поблагодарить Вас за Ваш труд, за Ваши потраченные на пациентов нервы, благодарю за множество спасённых жизней. Я желаю Вам всех-всех благ, всего наилучшего, всего того, что греет Вашу душу.

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Поздравляю с Днем фельдшера! Желаю, чтобы во всём мире славили и уважали добросовестных врачей, как ты. Лечи "на ура", не оставляй ни одного пациента без надежды. Успехов, благополучия, достатка и сил. А ещё — здоровья самого крепкого, чтобы всегда можно было заботиться и о здоровье других!

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С праздником, уважаемый фельдшер. Желаю Вам здоровья, сил, терпения, умения и мудрости, чтобы уметь спасать здоровье окружающих, чтобы всегда добиваться собственных целей. Пусть в Вашей жизни всегда стоит солнечная погода, пусть допускаются осадки только в виде радости и счастья!

Поздравления с Днем фельдшера в картинках

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