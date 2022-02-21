21 февраля неофициально отмечается День фельдшера. Фельдшеры - это врачи со средним медицинским образованием, которые работают в скорой помощи и в кабинетах доврачебной помощи в поликлиниках. Они оказывают первую помощь больному и направляют к профильным врачам. Именно фельдшеры часто спасают жизни пациентам.
День фельдшера 21 февраля отмечается в России, Украине и других постсоветских странах. На международном уровне событие не празднуется. УНИАН собрал красивые поздравления для специалистов, которые делают незаметную на первый взгляд, но крайне важную работу.
День фельдшера 2022: красивые поздравления
Здоровье дарить — вот твоё назначенье,
И ты управляешься с этим сполна,
Желаем тонуть в океане везенья,
И радости пусть накрывает волна!
Пусть вирусы мимо тебя пролетают,
И пусть закаляется иммунитет,
Живи, свой задор боевой не теряя
Ещё, ну, как минимум, тысячу лет!
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Работа ответственна больше, чем очень —
Все надо делать уверенно, срочно.
Пусть радость большая в жизни прибудет,
Здоровье Вас также не позабудет,
Быть фельдшером лучшим и первоклассным,
Удачи, добра и огромного счастья.
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В твоих руках здоровье человека, ты можешь разобраться и с ангиной, и с переломом, и с неврозами, и даже с ветрянкой. Желаю такого же разнообразия не только в твоей деятельности, но и в жизни, желаю уметь и мечтать, и веселиться, и для души искать причал радости, и для сердца находить пристань любви. В общем, пусть всё у тебя будет ЗДОРОВО.
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Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником! Я от всего сердца хочу поблагодарить Вас за Ваш труд, за Ваши потраченные на пациентов нервы, благодарю за множество спасённых жизней. Я желаю Вам всех-всех благ, всего наилучшего, всего того, что греет Вашу душу.
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Поздравляю с Днем фельдшера! Желаю, чтобы во всём мире славили и уважали добросовестных врачей, как ты. Лечи "на ура", не оставляй ни одного пациента без надежды. Успехов, благополучия, достатка и сил. А ещё — здоровья самого крепкого, чтобы всегда можно было заботиться и о здоровье других!
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С праздником, уважаемый фельдшер. Желаю Вам здоровья, сил, терпения, умения и мудрости, чтобы уметь спасать здоровье окружающих, чтобы всегда добиваться собственных целей. Пусть в Вашей жизни всегда стоит солнечная погода, пусть допускаются осадки только в виде радости и счастья!