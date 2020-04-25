25 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 апреля – 115-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 250 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 25 апреля 2020

В этот день мир отмечает День дочери, Всемирный день пингвинов, День бумажных самолетиков, Международный день ДНК, Международный день настольных игр, Международный день ветеринарного врача, День Общества красных шляпок, Всемирный день борьбы против малярии, Международный день скульптуры, Всемирный день тай-цзи и цигун и День финансовой независимости.

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Памятные даты 25 апреля, годовщины и события

В 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

В 1783 году в Анноне (Франция) был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

В 1792 году Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне она известна как «Марсельеза».

В 1792 году впервые во Франции была применена гильотина как орудие казни.

В 1826 году в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

В 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера.

В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

В 1953 году в журнале «Nature» была опубликована статья английских ученых Френсиса Крика и Дж. Уотсона о создании модели структуры ДНК.

В 1954 году американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 апреля чтит память святого Василия. Ему молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества. Его в народе прозвали Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день. Древние славяне 25 апреля заговаривали воду на здоровье. Ее пили раз в неделю - по средам.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя проклинать или желать зла кому бы то ни было, особенно близким людям, поскольку считалось, что это проклятие может обернуться на того, кто его послал.

Приметы на 25 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь - первые дни мая также будут дождливыми;

- день теплый – год будет урожайным;

- зацвела верба – скоро будет потепление.

25 апреля именины

Именины у Василия, Давида, Ивана, Исаака, Сергея и Марии.