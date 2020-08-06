6 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 августа - 218-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 147 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 6 августа 2020

В этот день мир отмечает Международный день «Врачи мира за мир» и Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы).

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Памятные даты 6 августа, годовщины и события

Каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут в японском городе Хиросима - минута молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы японцы всех возрастов и любого сословия вспоминают о страшном дне, когда на мирный город в 1945 году была сброшена атомная бомба. Памятные мероприятия проходят и в хиросимском парке Мира, где горит вечный огонь у памятника жертвам бомбардировки, на нем надпись - «Спите спокойно - ошибка не повторится». В результате бомбардировки были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек, до сих пор поколения японцев продолжают умирать от лучевой болезни. А еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки... В официальных японских документах после этих трагедий появился термин «хибакуся» (hibakushya) - пострадавший от бомбежки. Они со временем превратились в касту неприкасаемых. Им трудно было устроиться на работу, наладить свою личную жизнь: кому нужен больной сотрудник, супруг или супруга, в браке с которым могут родиться дети, предрасположенные к страшным болезням? Спустя 10 лет после бомбардировки в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, а в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной - Договор Раротонга.

В 1889 году был проведен последний бой без перчаток между двумя американскими боксерами Джоном Салпиваном и Митчелом Кипрайвиппом. Новые «Правила бокса в перчатках» были разработаны и изданы в 1865 году маркизом Джоном Дугласом Квинсбери и журналистом Джоном Чемберсом. Тем не менее, «эпоха голых кулаков» продолжалась еще четверть века. С 1920 года бокс стал олимпийской дисциплиной, его популярность стремительно росла. Как результат - с 2018 года отмечается праздник, посвященный этому виду спорта, - Международный день бокса.

Режиссер Альфонсо Куарон на Венецианском кинофестивале / REUTERS

В 1932 году открылся первый Венецианский кинофестиваль

В 1991 году появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше – в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал идеи о создании всемирной компьютерной сети. Детальная разработка проекта началась через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером и браузером.

В 1981 году в США произошла самая масштабная забастовка авиадиспетчеров. Профсоюз этих «служителей неба», неудовлетворенный предложением правительства о повышении заработной платы всего на 11,4%, требуя дальнейших уступок, объявил общенациональную забастовку. Тогдашний президент Рональд Рейган потребовал от диспетчеров немедленно выйти на работу, и когда они не подчинились, одним махом уволил 11 300 человек. Позже обратно на работу были приняты только 600 человек. За время забастовки убытки американских авиаперевозчиков составили 200 млн долларов. После инцидента Рейган подписал указ, запрещающий забастовки сотрудников госструктур. После этого случая профсоюзное движение в США заметно поутихло.

В 2012 году марсоход «Кьюриосити» выполнил посадку на Марс.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 августа чтит память святых Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира. Они были убиты своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть. Другие, народные, названия праздника: «Зажинки», «Борис и Глеб - поспел хлеб», «Паликопна». Считалось, что до восхода солнца нужно пересчитать свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя выходить в поле и тем более там работать. Делать это не стоит не только потому, что святые расстроятся, но также и потому, что весь урожай может сжечь молния. Также сегодня нельзя рубить лес для строительства, иначе люди, живущие в доме из него, будут постоянно ссориться.

Приметы на 6 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мухи просыпаются рано и начинают гудеть – к сухой погоде, тихо сидят – перед дождем;

- днем сильно похолодало – время собирать черемуху.

6 августа именины

Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая.

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