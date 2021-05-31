Ежегодно 31 марта свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Юлия. В этот день церковь чтит память мученицы Иулии Анкирской (Коринфской).
Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. Первая гласит, что имя пришло к нам из Греции, где слово "Иулия" означало "пушистая", "волнистая", "кудрявая". По второй версии, это имя с латинского трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев".
Поздравления с Днем Юлии в стихах и прозе
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Юля, поздравляю с именинами!
Я тебе желаю счастья сильного,
И любви чудесной, и здоровья,
Жить с огромной чистою любовью.
Пусть во всем всегда тебе везет,
И успех тебя не подведет.
Искренне желаю много счастья,
И любви большой и настоящей!
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Жизнерадостная, светлая,
И прекрасна, и мила,
Юлия всегда приветлива,
Даришь океан тепла.
С Днем ангела! Добра тебе
И прекрасных долгих лет,
Счастья светлого в твоей судьбе,
Чтоб вся жизнь была бы в цвет!
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С Днем ангела Юлии мои самые искренние поздравления,
От всего сердца, с пожеланиями добра,
В здравии и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!
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Желаю радости и смеха,
Веселья, благ земных, добра,
Много побед тебе, успеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай легко, милая Юля,
Твои сбываются мечты,
Чтоб в счастье ты всегда тонула,
Живя без бед и суеты!
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Юлия, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь невероятно счастлива и успешна в своих делах, всегда любима и необычайно красива. Желаю тебе большого успеха в жизни, хорошего настроения, веселых идей и чудесных праздников!
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Юльчик, ты для меня самый близкий и родной человечек, мой самый лучший в жизни подарочек! Поздравляю со светлым днем имени! Пусть все твои капризы и мечты всегда будет кому исполнять!
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Дорогая Юлия, поздравляю тебя с именинами! От всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и в тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя!
С Днем ангела Юлии - стихи и картинки
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