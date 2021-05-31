Искренние и милые пожелания для Юлии в день ее именин.

Ежегодно 31 марта свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Юлия. В этот день церковь чтит память мученицы Иулии Анкирской (Коринфской).

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. Первая гласит, что имя пришло к нам из Греции, где слово "Иулия" означало "пушистая", "волнистая", "кудрявая". По второй версии, это имя с латинского трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев".

Поздравления с Днем Юлии в стихах и прозе

***

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

***

Жизнерадостная, светлая,

И прекрасна, и мила,

Юлия всегда приветлива,

Даришь океан тепла.

С Днем ангела! Добра тебе

И прекрасных долгих лет,

Счастья светлого в твоей судьбе,

Чтоб вся жизнь была бы в цвет!

***

С Днем ангела Юлии мои самые искренние поздравления,

От всего сердца, с пожеланиями добра,

В здравии и радости, сто лет процветания,

Любви, счастья и семейного тепла!

***

Желаю радости и смеха,

Веселья, благ земных, добра,

Много побед тебе, успеха,

Улыбок, солнца и тепла!

Пускай легко, милая Юля,

Твои сбываются мечты,

Чтоб в счастье ты всегда тонула,

Живя без бед и суеты!

***

Юлия, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь невероятно счастлива и успешна в своих делах, всегда любима и необычайно красива. Желаю тебе большого успеха в жизни, хорошего настроения, веселых идей и чудесных праздников!

***

Юльчик, ты для меня самый близкий и родной человечек, мой самый лучший в жизни подарочек! Поздравляю со светлым днем имени! Пусть все твои капризы и мечты всегда будет кому исполнять!

***

Дорогая Юлия, поздравляю тебя с именинами! От всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и в тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя!

С Днем ангела Юлии - стихи и картинки

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Автор: Алина Вишневская