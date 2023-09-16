В День ангела Людмилы поздравьте знакомую по имени Люда с её праздником.

Ежегодно в сентябре православные чтят память княгини Людмилы Чешской, причисленной к лику святых. А тёзки святой в эту дату отмечают День ангела Людмилы. Княгиня Людмила считается покровительницей Чехии и первой правительницей страны, которая была ревностной христианкой.

16 сентября - вот когда День ангела Людмилы 2023 отмечают по новому календарю. А по старому стилю праздник выпадал на 28 сентября. В День ангела Людмилы обладательницы этого имени могут обратиться к святой с просьбой или молитвой, и она обязательно их услышит. А если у вас есть знакомая Людмила - обязательно её поздравьте.

Значение и характер имени Людмила

Значение имени Людмила с древнеславянского - "милая людям", "та, что нравится людям". Это имя действительно соответствует характеру Люды. У неё много друзей и родных. Людмила всегда выручит в сложной ситуации и утешит в скорби, на неё можно положиться. Такая женщина всю жизнь стремится к саморазвитию. Ей не нравятся бездельники и ленивые люди. У неё сильно развито чувство достоинства.

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Поздравления с Днем ангела Людмилы

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты нежной, милой,

Озорной и заводной,

Доброй, яркой и простой!

Звезды пусть тебе сияют,

А луна пусть бережет,

Солнце сердце согревает,

А душа всегда поет.

Ты не знай обид и грусти,

Веселись и процветай,

Будь здоровой и успешной,

Красотою всех сражай!

***

Пожелать хочу, Людмила,

От души, не просто так,

Чтоб судьба тебя хранила

От житейских передряг!

Пожелаю быть любимой,

Яркой, как в ночи звезда,

Сногсшибательно счастливой

И удачливой всегда!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты так красива,

Будь умна и весела.

И с Днем ангела тебя!

Пусть подарки дарят чаще,

Настроение будет ярче.

Пусть сбываются мечты,

Будет праздник там, где ты!

***

Людмила значит "людям мила",

И ты действительно мила.

Как ангел нежный терпелива,

Улыбчива и весела.

Пусть будет легкой жизнь и светлой,

Во всем подобною тебе.

И все, что только пожелаешь,

Сбывается в твоей судьбе!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Оставайся нежной, милой,

Будь прекрасней в мире всех,

Пусть сопутствует успех.

Дарят искренне цветы,

Мира, света, доброты,

Все сбываются задумки,

Золотыми будут руки!

***

Сияй как солнышко, Людмила!

Тепло нам щедро излучай,

Будь очаровательной и милой

И каждый день с улыбки начинай!

***

Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась всё такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.

***

Людмила, поздравляю тебя с праздником! Пусть удача всегда улыбается тебе. Желаю ярких и интересных событий в жизни. Путешествуй, мечтай, люби. Пусть близкие тебе люди всегда будут рядом с тобой! Пусть святая Людмила тебя оберегает и наставляет на правильный путь.

***

Люда, от всего своего сердца я поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе безграничного счастья, неземной любви, ошеломляющего успеха и ослепительной красоты. Дыши полной грудью и уверенно смотри только вперед!

***

С праздником, Людмила! Пусть никогда тебя не коснутся предательство и злые языки. Наслаждаться каждый час желаю жизнью, любоваться красотой и величием мира. Пусть сбываются все желания и мечты!

Открытки с Днем ангела людмилы 2023

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