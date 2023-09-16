Ежегодно в сентябре православные чтят память княгини Людмилы Чешской, причисленной к лику святых. А тёзки святой в эту дату отмечают День ангела Людмилы. Княгиня Людмила считается покровительницей Чехии и первой правительницей страны, которая была ревностной христианкой.
16 сентября - вот когда День ангела Людмилы 2023 отмечают по новому календарю. А по старому стилю праздник выпадал на 28 сентября. В День ангела Людмилы обладательницы этого имени могут обратиться к святой с просьбой или молитвой, и она обязательно их услышит. А если у вас есть знакомая Людмила - обязательно её поздравьте.
Значение и характер имени Людмила
Значение имени Людмила с древнеславянского - "милая людям", "та, что нравится людям". Это имя действительно соответствует характеру Люды. У неё много друзей и родных. Людмила всегда выручит в сложной ситуации и утешит в скорби, на неё можно положиться. Такая женщина всю жизнь стремится к саморазвитию. Ей не нравятся бездельники и ленивые люди. У неё сильно развито чувство достоинства.
Поздравления с Днем ангела Людмилы
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежной, милой,
Озорной и заводной,
Доброй, яркой и простой!
Звезды пусть тебе сияют,
А луна пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.
Ты не знай обид и грусти,
Веселись и процветай,
Будь здоровой и успешной,
Красотою всех сражай!
***
Пожелать хочу, Людмила,
От души, не просто так,
Чтоб судьба тебя хранила
От житейских передряг!
Пожелаю быть любимой,
Яркой, как в ночи звезда,
Сногсшибательно счастливой
И удачливой всегда!
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты так красива,
Будь умна и весела.
И с Днем ангела тебя!
Пусть подарки дарят чаще,
Настроение будет ярче.
Пусть сбываются мечты,
Будет праздник там, где ты!
***
Людмила значит "людям мила",
И ты действительно мила.
Как ангел нежный терпелива,
Улыбчива и весела.
Пусть будет легкой жизнь и светлой,
Во всем подобною тебе.
И все, что только пожелаешь,
Сбывается в твоей судьбе!
***
Люда, Людочка, Людмила,
Оставайся нежной, милой,
Будь прекрасней в мире всех,
Пусть сопутствует успех.
Дарят искренне цветы,
Мира, света, доброты,
Все сбываются задумки,
Золотыми будут руки!
***
Сияй как солнышко, Людмила!
Тепло нам щедро излучай,
Будь очаровательной и милой
И каждый день с улыбки начинай!
***
Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась всё такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.
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Людмила, поздравляю тебя с праздником! Пусть удача всегда улыбается тебе. Желаю ярких и интересных событий в жизни. Путешествуй, мечтай, люби. Пусть близкие тебе люди всегда будут рядом с тобой! Пусть святая Людмила тебя оберегает и наставляет на правильный путь.
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Люда, от всего своего сердца я поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе безграничного счастья, неземной любви, ошеломляющего успеха и ослепительной красоты. Дыши полной грудью и уверенно смотри только вперед!
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С праздником, Людмила! Пусть никогда тебя не коснутся предательство и злые языки. Наслаждаться каждый час желаю жизнью, любоваться красотой и величием мира. Пусть сбываются все желания и мечты!