Обладательница имени Людмила целеустремленная и в то же время чрезвычайно чувствительная женщина.

Красивое, женственное и нежное имя Людмила является довольно распространенным в Украине. Оно наделяет девушку чертами характера и темпераментом, которые обуславливают ее судьбу.

Людмила: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗнак Зодиака Рыбы: характеристика мужчин и женщин, совместимость с другими знакамиИмя Людмила имеет славянские корни и состоит из двух частей: "люд" (то есть "люди", "народ") и "мила" (то есть "милая", угодная", "нравящаяся"). Таким образом, Людмила буквально означает "милая людям", "девушка нравящаяся окружающим".

Краткая форма имени Людмила: Люда, Людочка, Людка, Люся, Людмилка, Людуся, Людаша, Людуха, Людуша, Мила. В зарубежных странах также встречается, как Лусия.

В мужском варианте – Людмил, которое ныне употребляется в Болгарии.

Людмила в детстве

Маленькая Люда – находчивая, умная девочка, в то же время ранимая, терпеливая и покладистая. Капризничает она редко, а обиды и слабости скрывает, чтобы казаться взрослой.

Растет маминой помощницей, милой и аккуратной девочкой. Не доставляет особых хлопот своим родителям, прислушивается к их советам.

Благодаря уму, усердию и изобретательности она хорошо учится в школе.

Девочка с этим именем хорошая подруга, всегда старается избегать конфликтов, проявляет терпимость по отношению к другим детям.

Характер и судьба Людмилы

Для взрослой Людмилы характерно стремление к идеалу. Она не любит флегматичных, лицемерных людей, бесцельно проживающих свою жизнь.

Людмила – эмоциональная, чрезвычайно чувствительная женщина, которая многое принимает близко к сердцу. Она всегда открыта навстречу новому, испытывает дискомфорт, если ее захватывает однообразие и монотонность.

Вообще обладательница этого имени очень дипломатична, но бывает, что ее импульсивный характер может привести к таким последствиям, о которых она может потом сожалеть.

Свободолюбивая Людмила целеустремленная, имеет жесткий, принципиальный характер и чувство собственного достоинства. В зависимости от мотивации Людмила может стать невероятно смелой, энергичной и решительной, чтобы достичь своей цели.

В сердечных делах эта девушка очень избирательна при выборе партнера. Она часто терпит неудачи в личной жизни, а внутреннюю пустоту пытается заполнить достижениями в карьере.

Совместимость имени Людмила

Читайте такжеАстрологи назвали 5 пар, чей союз предрешен небесамиНаибольшая вероятность прочных отношений у Людмилы с мужчинами по имени Александр, Андрей, Аркадий, Арсений, Артем, Даниил, Дмитрий, Евгений, Карп, Леонид, Мечислав, Мирон, Модест, Орест, Петр, Самсон, Яков.

Вместе с тем, трудно будут складываться отношения и придется над ними хорошенько поработать с владельцами следующих имен: Аристарх, Давид, Ефрем, Игорь, Илларион, Климент, Кондрат, Николай, Степан.

Именины Людмилы

Свой День ангела Людмилы отмечают дважды в год – 28, 29 сентября. В эти дни чествуются две святые: Людмила Петрова и Людмила Чешская. День ангела можно отмечать в любой из этих двух дней. Обычно выбирают тот, который ближе к дате рождения.

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Автор: Алина Вишневская