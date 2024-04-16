В День ангела Ирины отправьте красивое поздравление близким обладательницам этого прекрасного имени.

16 апреля по новому стилю православные верующие отмечают День ангела Ирины 2024. В этот праздник церковь чтит память мученицы Ирины Аквилейской. Тезки святой сегодня получают поздравления и красивые пожелания от родных.

Значение и характер имени Ирина

Значение имени Ирина из древнегреческого - "мирная", "спокойная". Женщина с этим именем имеет жизнерадостный, оптимистичный, добрый характер. Она свободолюбивая и не любит, когда её ограничивают. Имеет романтичную натуру, но отнюдь не наивна и умеет трезво рассуждать. Достигать успехов в делах ей помогает целеустремленность и упрямство.

С Днем ангела Ирина - поздравления и картинки

С днем ангела тебя, Ирина!

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Цветов накроет пусть лавина.

Улыбкой яркою сиять,

Красотой всех ослеплять!

Поддержку ощущать всегда,

Чтоб рядом − верные друзья.

Пусть на душе всегда тепло,

И в делах чтобы везло!

***

С именинами, Ирина!

Пусть всегда во всём везёт,

Будет много позитива,

И никогда - наоборот.

Не грусти и не печалься,

Пусть улыбка на лице

Появляется почаще,

Будь всегда во всей красе!

***

Ирина, я желаю счастья!

Под небом ясным, без ненастья,

Пусть день за днем проходят будни,

Пусть в жизни света много будет!

Пускай не будет сожалений,

Обид, предательств, огорчений,

А только радость и признанье.

Пусть все исполнятся желанья!

***

Пусть по жизни у Ириши

Счастья будет выше крыши,

Чтобы лет на сто хватало,

Чтобы радость нарастала!

Пусть в судьбе твоей, Ирина,

Будет очень всё красиво:

Деньги, море и любовь...

А потом опять всё вновь!

***

Я Ирину поздравляю

И желаю всей душой

Ей работы нетяжелой,

Но с зарплатою большой.

Ну, а главное, желаю,

Чтоб сбывались все мечты.

И все то, о чем мечтаешь,

Получила в жизни ты.

***

Я желаю тебе, Ира,

Смеха, света, теплоты,

Чтобы близкие ценили,

Чтоб была успешной ты!

Пусть в объятиях согреет

Самый главный человек,

Все исполнятся надежды,

Чтоб была счастливей всех!

***

В этот день прекрасный,

Ирина, тебя поздравляю!

Желаю тебе счастья,

Любви большой желаю.

Желаю тебе здоровья,

Удачи в жизни большой.

Пусть будет всегда рядом

Ангел хранитель твой.

***

Желаю быть любимой,

Чувственной, красивой,

Милой и здоровой,

Счастливой и веселой!

Желаю, Ира, улыбаться

И жизнью восторгаться,

Смеяться и кокетничать,

Ластиться и нежничать!

***

Ирина, с праздником тебя! С Днем ангела! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чём себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи еще долго-долго!

***

Ирочка, я тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!

***

Дорогая Ирочка, поздравляю тебя от всей души с днем твоего ангела и пожелать тебе хочу ярких красок в жизни и чудесных моментов, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения.

***

С Днем ангела, Ира! Пусть твоя святая всегда оберегает тебя от бед по жизни, пусть благословит тебя на счастье и направит на истинный путь. Пусть твоя жизнь будет радостной, полной успехов и непременно мирной!

***

С Днем ангела Ирина! С именинами тебя! Пусть твои глаза всегда светятся от счастья и душа наполняется любовью. Желаю новых впечатлений, интересных знакомств, увлекательных путешествий и домашнего уюта.

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