16 апреля по новому стилю православные верующие отмечают День ангела Ирины 2024. В этот праздник церковь чтит память мученицы Ирины Аквилейской. Тезки святой сегодня получают поздравления и красивые пожелания от родных.
Значение и характер имени Ирина
Значение имени Ирина из древнегреческого - "мирная", "спокойная". Женщина с этим именем имеет жизнерадостный, оптимистичный, добрый характер. Она свободолюбивая и не любит, когда её ограничивают. Имеет романтичную натуру, но отнюдь не наивна и умеет трезво рассуждать. Достигать успехов в делах ей помогает целеустремленность и упрямство.
С Днем ангела Ирина - поздравления и картинки
С днем ангела тебя, Ирина!
Цветов накроет пусть лавина.
Улыбкой яркою сиять,
Красотой всех ослеплять!
Поддержку ощущать всегда,
Чтоб рядом − верные друзья.
Пусть на душе всегда тепло,
И в делах чтобы везло!
***
С именинами, Ирина!
Пусть всегда во всём везёт,
Будет много позитива,
И никогда - наоборот.
Не грусти и не печалься,
Пусть улыбка на лице
Появляется почаще,
Будь всегда во всей красе!
***
Ирина, я желаю счастья!
Под небом ясным, без ненастья,
Пусть день за днем проходят будни,
Пусть в жизни света много будет!
Пускай не будет сожалений,
Обид, предательств, огорчений,
А только радость и признанье.
Пусть все исполнятся желанья!
***
Пусть по жизни у Ириши
Счастья будет выше крыши,
Чтобы лет на сто хватало,
Чтобы радость нарастала!
Пусть в судьбе твоей, Ирина,
Будет очень всё красиво:
Деньги, море и любовь...
А потом опять всё вновь!
***
Я Ирину поздравляю
И желаю всей душой
Ей работы нетяжелой,
Но с зарплатою большой.
Ну, а главное, желаю,
Чтоб сбывались все мечты.
И все то, о чем мечтаешь,
Получила в жизни ты.
***
Я желаю тебе, Ира,
Смеха, света, теплоты,
Чтобы близкие ценили,
Чтоб была успешной ты!
Пусть в объятиях согреет
Самый главный человек,
Все исполнятся надежды,
Чтоб была счастливей всех!
***
В этот день прекрасный,
Ирина, тебя поздравляю!
Желаю тебе счастья,
Любви большой желаю.
Желаю тебе здоровья,
Удачи в жизни большой.
Пусть будет всегда рядом
Ангел хранитель твой.
***
Желаю быть любимой,
Чувственной, красивой,
Милой и здоровой,
Счастливой и веселой!
Желаю, Ира, улыбаться
И жизнью восторгаться,
Смеяться и кокетничать,
Ластиться и нежничать!
***
Ирина, с праздником тебя! С Днем ангела! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чём себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи еще долго-долго!
***
Ирочка, я тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!
***
Дорогая Ирочка, поздравляю тебя от всей души с днем твоего ангела и пожелать тебе хочу ярких красок в жизни и чудесных моментов, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения.
***
С Днем ангела, Ира! Пусть твоя святая всегда оберегает тебя от бед по жизни, пусть благословит тебя на счастье и направит на истинный путь. Пусть твоя жизнь будет радостной, полной успехов и непременно мирной!
***
С Днем ангела Ирина! С именинами тебя! Пусть твои глаза всегда светятся от счастья и душа наполняется любовью. Желаю новых впечатлений, интересных знакомств, увлекательных путешествий и домашнего уюта.