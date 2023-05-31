День ангела Александры отмечают 31 мая.

Обладательницы довольно редкого и красивого имени Александра отмечают свои именины несколько раз в году, в том числе и 31 мая. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Саш - УНИАН собрал лучшие пожелания и красивые открытки в день ангела Александры.

Когда день ангела Александры по церковному календарю

По церковному календарю - юлианскому - именины Александры отмечают несколько раз в году:

8 февраля;

14 и 22 марта;

2 апреля;

6 мая и 31 мая;

26 июня;

17 июля;

30 сентября;

13 и 18 октября;

19 ноября;

23 декабря.

Юлианский календарь действует до 1 сентября 2023 года.

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Когда именины у Александры по церковному календарю по новому стилю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новый, новоюлианский календарь. Это значит, что все дни именин сдвигаются - на 13 дней раньше. Например, день ангела Александры по новому стилю будет отмечаться на 31, а 18 мая.

День ангела Александры - открытки и поздравления в стихах и прозе

Сашка, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

***

Дорогая Саша, пускай в твоей жизни все складывается так, как ты желаешь! Пусть твои красивые глаза всегда сияют от счастья, а очаровательная улыбка радует всех вокруг! Желаю, чтобы каждое мгновение твоей жизни было прекрасным! Достигай поставленных целей и всегда будь любимицей удачи!

***

Сегодня день ужасно важный,

И, как на крыльях, я лечу.

С Днём ангела поздравить Сашу

Свою любимую хочу.

Тебе желаю быть счастливой,

Легко по жизни проходить.

Быть просто ангельски красивой,

Во всём лишь плюсы находить.

***

Сашуня, я желаю счастья!

Под небом ясным, без ненастья,

Пусть день за днем проходят будни,

Пусть в жизни света много будет!

Пускай не будет сожалений,

Обид, предательств, огорчений,

А только радость и признанье.

Пусть все исполнятся желанья!

***

С Днем ангела, Александра! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей. Поздравляем!

***

С праздником, Сашенька милая,

Счастья, улыбок, тепла!

Будь обаятельной, очень красивой,

Удачи желаю и много добра.

Успехов тебе необычных,

Здоровья желаю тебе на года.

Эмоций тебе фантастичных,

Будь самой веселой всегда!

***

Поздравляю, дорогая Саша! Пусть глаза искрятся от счастья. Пусть сердце ловит вдохновение от любви. Пусть жизнь играет яркими красками. Пусть судьба радует удачными днями. Желаю тебе, Ириша, здоровья, энергии, красоты, гармонии, любви, успешного саморазвития и самодостаточности.

***

Будь всегда счастливой, Александра,

Пусть сбываются все смелые мечты!

А твои способности, таланты

Достигают крайней высоты.

Пусть улыбка радостью сияет,

И горит удачи яркая звезда.

Сердце пусть печали не узнает,

От беды укроет доброта!

***

Саша, желаю чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Александра, поздравляю с праздником! Желаю волшебной красивой жизни в которой всё будет наполнено любовью и вниманием со стороны близких людей. Пусть огонёк всегда горит в твоих глазах. А дом твой будет тёплым и очень уютным!

***

Сашулечка, желаю я

Тебе здоровья крепкого.

И пусть исполнится мечта

Твоя скорей заветная!

Пусть будет жизнь твоя полна

Удачи и везения.

Пусть будут рядышком всегда

Любовь и вдохновение.

***

Александра, пусть искорки счастья всегда светятся в твоих глазах, а лучики солнца зажигают в твоём сердце огоньки радости, счастья и вдохновения. Желаю лёгких дорог, верных друзей, успехов в работе и новых ярких впечатлений!

***

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