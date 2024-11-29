Именины или День ангела - это праздник, когда церковь чтит святого с таким же именем, как у человека. В такую дату верующий может обратиться с молитвой к святому тезке.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени сегодняшних именинников и собрали красивые картинки с Днем ангела, которыми можно поздравить близких.
У кого именины сегодня 29 ноября по новому стилю
Даниил - образовано от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Денис - произошло от имени древнегреческого бога растительности и виноделия Диониса.
Иван - украинская форма древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай - от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".
Сергей - происходит от римского родового имени Sergius, что значит "знатный", "высокий".
У кого День ангела сегодня 29 ноября по старому стилю
Василий - от древнегреческого имени Басилейос, то есть "царский".
Виктор - от латинского слова victor, что значит "победа".
Дмитрий - имя образовано от древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.
Иван - украинская форма древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Макар - от древнегреческого слова макариос - "блаженный", "счастливый".
Матвей - образовано от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".
Михаил - имя иудейского происхождения, от древнееврейского Михаэль - "никто не равен Богу".
Николай - форма древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".
Сергей - происходит от римского родового имени Sergius, что значит "знатный", "высокий".
Федор - украинская форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".