Сегодня, 29 ноября, поздравляем с именинами Дмитрия и Ивана.

Именины или День ангела - это праздник, когда церковь чтит святого с таким же именем, как у человека. В такую дату верующий может обратиться с молитвой к святому тезке.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени сегодняшних именинников и собрали красивые картинки с Днем ангела, которыми можно поздравить близких.

У кого именины сегодня 29 ноября по новому стилю

Даниил - образовано от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

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Денис - произошло от имени древнегреческого бога растительности и виноделия Диониса.

Иван - украинская форма древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай - от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Сергей - происходит от римского родового имени Sergius, что значит "знатный", "высокий".

У кого День ангела сегодня 29 ноября по старому стилю

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, то есть "царский".

Виктор - от латинского слова victor, что значит "победа".

Дмитрий - имя образовано от древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.

Иван - украинская форма древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Макар - от древнегреческого слова макариос - "блаженный", "счастливый".

Матвей - образовано от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".

Михаил - имя иудейского происхождения, от древнееврейского Михаэль - "никто не равен Богу".

Николай - форма древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Сергей - происходит от римского родового имени Sergius, что значит "знатный", "высокий".

Федор - украинская форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

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