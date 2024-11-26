День ангела сегодня отмечают 10 мужских имен по новому стилю и 2 мужских имени - по старому.

День именин - день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем - у каждого бывает лишь раз в году. Такой датой считается день, который ближе всего ко дню рождения.

26 ноября день ангела отмечают Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков. По старому стилю - именины у Германа и Ивана.

День ангела сегодня, 26 ноября - значение имен

Василий - имя пришло к нам из Древней Греции, его значение - "царский". Мужчины с этим именем известны как общительные и умные, нередко становятся лидерами. Друзья дорожат ими, они надежны и честны.

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Георгий - также имеет греческое происхождение, в переводе означает "земледелец". Георгиев любят за их приветливость, щедрость и справедливость. Они решительны и всегда идут к цели, прежде все тщательно обдумав.

Даниил - еврейское имя по происхождению, трактуется как "Божий суд". Даниилы обычно имеют хорошие ораторские способности, они очень общительны, но эмоции держат при себе. Также это справедливые и рассудительные мужчины, которым по душе активный образ жизни.

Иван - популярное украинское имя, которое имеет еврейские корни, означает "Божья благодать". Иваны отличаются добротой и отзывчивостью, они порядочны и просты в общении. Хотя амбиции им также не чужды и порой, чтобы добиться своего, они могут пойти на хитрость.

Илья - славянское имя, означает "верующий". Ильи - отзывчивые и порядочные мужчины, которые умеют находить компромисс в любой ситуации. Выгоду также не ищут, но не любой ценой, а только если это никому не навредит.

Михаил - имя имеет древнееврейские корни, переводится как "никто не равен Богу". Михаилы - мужественные, открытые и добродушные мужчины. Любят помогать другим, но иногда бывают замкнуты и ранимы. В личных отношениях ищут личного пространства.

Назар - еврейское имя по происхождению, означает "посвященный Богу". Назаров можно узнать по их доброте, а также рассеянности и непостоянности. Иногда им бывает трудно сконцентрироваться, поэтому надежными их назвать нельзя. Но зато у них хорошее чувство юмора.

Николай - имеет греческие корни, трактуется как "победитель народов". Мужчины с этим именем честные, преданные и целеустремленные. Также они энергичны и общительны, иногда могут быть упрямыми, жестокими и строгими.

Петр - имя родом из Греции, означает "камень". Петры - люди верные и добрые. Также такие мужчины довольно энергичны - типичные холерики. Иногда в их характере могут сочетаться абсолютно противоположные черты – например, практичность и мечтательность, радикальность и консервативность.

Яков - имя имеет еврейские корни, означает "следующий по пятам". Добрые и приятные мужчины, эмпаты. Стараются быть максимально полезны всем, поэтому энергичны. Никогда не пасуют перед трудностями и честны.

Герман - германское имя, трактуется как "войско". Сдержаны, благородны, целеустремленны – такие Германы. Отличаются строгостью, но не в отношении близких и друзей. Не любят пустой болтовни и лжецов.

День ангела - картинки с пожеланиями

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