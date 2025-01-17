Именины 18 января празднует огромное количество людей.

День ангела - это особенный индивидуальный праздник для каждого человека. Традиционно он отсылал ко дню крещения, но постепенно превратился в день почитания святого, в честь которого назвали человека. Именинников можно поздравить по новому или старому календарю.

Именины сегодня по новому календарю

День ангела сегодня празднует множество людей из списка ниже.

Антон - носители этого имени привлекательные, терпеливые мужчины, типичные интроверты. У них хорошая память, широкий кругозор и склонность впадать в крайности.

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Виктор - это доверчивые, и отзывчивые люди. С возрастом они начинают смотреть на мир более реалистично, но тяга к авантюрам остается. Это мягкие и трудолюбивые мужчины.

Георгий - эти мужчины добрые, умные и порядочные. Из них получаются хорошие и преданные друзья.

Егор - носители этого имени влюбчивые, чувственные и сексуальные. Они темпераментные и рано женятся.

Иван - это добродушные, вспыльчивые и противоречивые люди. При этом они открыты, верят в высшую справедливость и ранимы.

Павел (также по старому стилю) - носители этого имени имеют спокойный и уравновешенный характер. Они надежные, добрые, нежные и гармоничные.

Ян - из этих мужчин получаются прекрасные хозяева и семьянины. Они сделают для своих близких все необходимое, но могут быть неприятности из-за бескомпромиссности и независимости Яна.

Антонина - эти женщины обладают прекрасной интуицией, богатым воображением и умеют за себя постоять. Они женственные, мягкие, заботливые и грациозные.

День ангела по старому стилю

Аристарх - мужчины с этим редким именем решительные, старательные, терпеливые и неуверенные. Они имеют добрую и чувствительную душу.

Артем - носители этого имени целеустремленные, общительные, щедрые и спокойные. Они манипулируют людьми, хитрые и рациональные.

Архип - это активные, коммуникабельные, добрые и миролюбивые люди. Эти мужчины надежные, но занудные и жадные.

Афанасий - это мягкие, добрые люди, настоящие альтруисты. В общении они скромные и приятные.

Денис - это моральные, изысканные мужчины, которые одновременно могут быть вспыльчивыми и обидчивыми.

Иосиф - носители этого имени стойкие, упрямые и самолюбивые. Они терпеливые, высоконравственные и очень порядочные.

Клим - мужчины с этим именем молчаливы, настойчивы, целеустремленные и завистливые.

Лука - это семейные люди, с хорошей интуицией, открытые и общительные. Из них получаются отличные руководители и семьянины.

Марк - носители этого имени добрые, решительные, сочувствующие люди. Они очень умные, мечтательные, но склонны к манипуляциям.

Николай - это упрямые, самоуверенные люди, которые ненавидят ложь и несправедливость. В то же время они очень страстные, настойчивые и настоящие борцы.

Александр - носители этого имени преданные, практичные и настойчивые люди. Они очень целеустремленные и могут становиться грубыми и раздражительными.

Остап - это упорные, целеустремленные, терпеливые мужчины. У них обычно хорошая карьера и крепкая семья.

Прохор - это сильные духом, эмоциональные люди. Они самолюбивы и завистливы.

Родион - носители этого имени уравновешенные, искренние и сердечные. Они отзывчивые, надежные и оптимистичные.

Семен - эти мужчины добрые, любознательные и дисциплинированные. Они внимательны и никогда не забывают о близких.

Степан - имеет незаурядный характер и обладает чувством собственного достоинства. Эти мужчины преданные и искренние.

Тимофей - это коммуникабельные люди, которые легко заводят знакомства и вписываются в любой коллектив. Они незлопамятные и умеют постоять за себя.

Трофим - носители этого имени благородные, честные и легко признают свою неправоту. Они часто копаются в себе и склонны к меланхолии.

Филипп - эти мужчины ищут внимания, успеха и признания. Они тяжело переживают неудачи, мрачные и склонны к депрессиям.

Эраст - имеет греческое происхождение. Значение имени "очаровательный". Его представители спокойные, мудрые, неконфликтные и демонстрируют хорошую выдержку.

Яков - это храбрые, решительные, терпеливые и сильные мужчины. Они рассудительны, умеют манипулировать людьми, меркантильны и не романтичны.

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