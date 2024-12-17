День ангела - это день памяти небесного покровителя, который есть у каждого.

День ангела, или именины у каждого человека бывают лишь раз в году. Как правило дата, ближайшая ко дню рождения, а также день памяти святого покровителя человека с таким же именем.

17 декабря день ангела по новому календарю празднуют Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

По старому календарю - Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Юлия.

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День ангела 17 декабря - значение имени

Именины по новому стилю:

Даниил - имеет древнееврейские корни, переводится как "судья мне Бог", "суд Божий".

Даниилы - флегматики, спокойные и невозмутимые мужчины. Они трудолюбивы, доброжелательны, пользуются уважением. Не любят быть в центре внимания, часто становятся знаменитыми учеными, математиками, писателями. Но могут быть снобами - это их главный недостаток.

Денис - походит от древнегреческого имени, означает "принадлежащий богу Дионису" (покровитель земледельцев, виноградарей и виноделов).

Денисы обычно общительные и любознательные. У них легко получается заводить знакомства и друзей. Порой становятся вспыльчивыми, могут быть довольно прямолинейными, а также обидчивыми.

Иван - имеет древнееврейске происхождение, в переводе означает "Божье благоволение", "милость Божья".

Мужчины с именем Иван имеют противоречивый характер, могут быть добрыми и злыми, умными и неучами, честными и коварными. чень справедливы по своей природе, редко соглашаются на компромиссы, иногда бывают агрессивны и тщеславны.

Никита - имеет древнегреческое происхождение, переводится как "победитель".

Умные мужчины, практичные и общительные, иногда бывают эгоистами. Способны совершать великие дела, но нуждаются в "волшебном пенделе". За близких всегда стоят горой.

Николай - походит от древнегреческого имени, в переводе означает "повелитель народов".

У Николаев характер создан из противоречий. Они - самоуверенные, надменные и молчаливые, могут быть эгоистами. Но в то же время Николаи очень трудолюбивы, окружающие их ценят за это. Сами они всегда стремятся только вперед.

Александр - от древнегреческого Александрос, "алекс" означает "защищать" и "андрос" - "мужчина", "человек".

У Александров властный характер, они общительные, остроумные и решительные люди, способные повести за собой других. Творческие натуры, у них часто оригинальный подход к вещам. Внутри - ранимые и чувственные.

Петр - имеет древнегреческие корни, означает "камень", "твердый", "непоколебимый".

Петры - это энергичные, активные люди. Они умны, но бывают эмоционально нестабильны. Открытые и правдолюбы. Если отдают, то безвозмездно. Постоянно учатся жизни и умению прощать.

Сергей - от римского имени, в переводе означает "высокий", "знатный".

Сергеи - миролюбивы и чувственны. Они бывают меланхоликами и довольно рассудительными людьми, которые умеют найти выход из сложных ситуаций. Правда, далеко не все. Имеют отличную интуицию, но не умеют к ней прислушиваться.

Степан - происхождение связывают с древнегреческим именем Стефанос, которое в переводе означает "корона", "венец".

У Степанов волевой характер и нестандартное мышление, они довольно подвижны, у них сильно выражено чувство собственного достоинства и вера в свои силы.

Именины по старому стилю:

Анастасия - имеет греческие корни, означает "возрожденная".

Анастасии обычно добрые и трудолюбивые женщины, сильные духом. Всегда стараются доводить дело до конца, по натуре - упрямые и довольно предприимчивые.

Варвара - также имеет греческое происхождение, в переводе означает "чужестранка" или "иноземка".

Варвары - активные, общительные люди. Они легко сходятся с людьми, им можно довериться. Также Варвары имеют отличное чувство юмора и они хорошие друзья.

Василий - от древнегреческого "Басилейос", что означает "царский, царственный".

Василии - жизнерадостные мужчины, которые любят общение и новые знакомства. Они всегда идут к своей цели, выдержанные, осмотрительные и практичные. Иногда в них просыпается особая хитрость.

Геннадий - имеет греческое происхождение, означает "благородный".

Геннадии - обычно добрые и уравновешенные, чаще всего бывают консервативны и педанты. Это люди, которые стараются доводить дела до конца, также им не чужда жажда власти и двойственность натуры.

Дмитрий - имеет древнегреческие корни, означает "посвященный Деметре" (богине земледелия и плодородия).

Дмитриев считают упорными мужчинами, с твердым, даже немного жестким и сложным характером. Но они также харизматичны, общительны, пользуются уважением и часто бывают душой компании. Обладают острым умом, что нередко выручает их.

Екатерина - по одной из версий это греческое имя, означает "непорочная".

Екатерины часто имеют богатую фантазию, которая выручает их и помогает справиться с рутинными проблемами. Могут быть корыстными и манипулировать людьми, но при этом стараются выглядеть честными и непорочными.

Кира - греческое имя, образовано от мужского имени, что означает "повелитель" или "господин".

Киры могут иметь очень непростой характер. Они могут быть одновременно и мягкими, и грубыми, и честными, и корыстными. Одно из их главных достоинств - всегда умеют добиваться своего.

Алексей - походит от древнегреческого имени, в переводе означает "защитник" и "помощник".

У Алексеев твердый характер, хотя порой они все-таки бывают сентиментальны. Могут также иногда быть скрытными. Стремятся во всем быть первыми.

Юлия - имеет древнеримское происхождение, переводится как "пушистая" или "кудрявая".

Для Юль очень важно всеобщее почитание. Они не умеют сидеть на месте, добры и щедры, одно из их достоинств - умеют находить общий язык с разными людьми.

День ангела - картинки с пожеланиями

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