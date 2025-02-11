Среди именинников Дмитрий, Иван и другие.

День ангела является светлым и прекрасным праздником, который есть у каждого православного христианина. При крещении младенец получает имя и затем может в именины чествовать своего святого тезку - обратиться к нему с молитвой или просто мысленно поблагодарить за помощь.

При выборе имени ребенка можно также ориентироваться на дату рождения и значении имени. УНИАН подробно разобрал всех сегодняшних именинников.

Кого поздравить с именинами по новому календарю

Именины сегодня празднуют только мужчины. Среди них Всеволод, Дмитрий и другие.

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Всеволод - мужчины с этим именем спокойные, серьезные, стойкие и гордые. Они умеют отстаивать свое мнение и не дают себя в обиду. По характеру эти мужчины настоящие лидеры.

Строя карьеру им стоит обратить внимание на сферу программирования, науки и инженерии. Поскольку они трудолюбивые и терпеливые, то легко добьются успеха своим трудом.

Однако они не приживаются в компаниях, где место лидера уже занято. Всеволод любит быть в центре внимания и не воспринимает критику. Ему не стоит указывать на ошибки.

Заключать брак эти мужчины не спешат, поскольку хотят убедиться, что их выбор правильный и не приведет к страданиям. Чтобы его брак был крепким, его жене нужно быть готовой к уступкам.

Дмитрий (также по старому стилю) - представители этого имени всегда идут к своей цели, жизнелюбивы и могут похвастаться хорошим чувством юмора. Они хотят получить от жизни все блага сразу и при этом иметь поддержку близких людей. Ради этого он способен свернуть горы.

За свою жизнь у него много женщин, но в результате выбирает одну единственную. Чаще всего эти мужчины женятся на очаровательных, умных и хозяйственных женщинах, которые способны создать для них комфорт, а также дарят нежность и ласку.

В отношениях он больше берет, чем дает, что может огорчить партнершу Дмитрия. При этом он не только склонен к изменам, но и подозрителен и ревнив.

Коммуникабельный и открытый Дмитрий легко достигает успехов в профессиях, связанных с людьми. Эти качества помогают ему занять руководящую должность.

Если говорить о его здоровье, то он может страдать от проблем с сердцем и важно осуществлять профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Именины 11 февраля по старому календарю

Иван - имеет древнееврейское происхождение. Значение имени "Яхве смилостивился". Традиционно мужчины с этим именем строили карьеру в духовной сфере. В жизни же они показывают себя упрямыми и бескомпромиссными. В то же время эти мужчины щедрые, сострадательные и достойно переносят жизненные испытания.

Одним из его недостатков является неспособность уступать любимой. Несмотря на это он до конца старается сохранить семью, а развод является для него сильным ударом. Иван замечательный отец и муж. Всегда принимает участие в воспитании детей.

Из Ивана получится хороший руководитель или ответственный подчиненный. Лучше всего он покажет себя в предпринимательстве, если будет иметь опытного напарника. Эти мужчины часто занимаются спортом. Это помогает им снимать эмоциональное напряжение без плохих привычек.

Константин - это неординарные мужчины с которыми не бывает скучно. Они импульсивны, рассудительны и имеют высокую самооценку. Носители этого имени всегда помогают окружающим и просчитывают все варианты перед принятием решений.

При создании отношений интимная часть стоит у них не на первом месте. Главным для них является надежность жены и возможность доверять ей. В своей женщине он ищет подругу, хотя она все же должна быть изысканной и элегантной.

На работе они показывают себя очень трудолюбивыми и ответственными, что высоко ценится руководителями. Нередко он и сам занимает руководящую должность, чему способствует нестандартное мышление.

К сожалению, они склонны к бронхолегочным заболеваниям и проблемам с суставами, а потому им надо больше внимания уделять здоровью.

Роман - веселые, щедрые и ленивые мужчины. Они долго выполняют даже мелкие просьбы и задания, скрытные и осторожные. Эти мужчины умеют убедительно врать, склонны к азарту, но все же дальновидные и рассудительные.

Роман является сторонником любовных авантюр. Этому способствует красивая внешность и обаяние. Обычно он рано женится, но его любимой надо быть готовой подстраиваться под него. Сам же Роман показывает себя верным мужем и уделяет много времени семье.

Если говорить о карьере, то ему стоит стать военным, инженером, спасателем или работником банка. Этот человек хочет продвигаться дальше, но профессия с сидением в офисе не для него.

В детстве он часто болеет респираторными заболеваниями, а уже в зрелом возрасте слабым местом становится его желудок.

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