Какое количество алкоголя полезно для здоровья и как правильно отмечать сегодняшний праздник - узнайте на УНИАН.

День алкоголика в Украине и во всем мире отмечается 20 февраля. На самом деле, этот праздник - не повод лишний раз выпить, ведь создан он был с другой целью. Всемирный день алкоголика учредили как праздник тех, кто смог вырваться из цепких лап зависимости.

Ранее мы говорили о том, какой праздник 20 февраля отмечается, кроме этого.

Почему алкоголь вреден для здоровья - мнение врача

Диетолог Людмила Гончарова рассказала, какие количества алкоголя рекомендованы для умеренного употребления, и как подобрать "свой" напиток.

Алкоголь неполезен для организма, если вы выпиваете его чаще, чем один раз в неделю. Всемирная организация здравоохранения по этому поводу уже сделала свои заключения. Для женщин есть своя дозировка - 30 милилитров один раз в неделю, максимум - 50. Мужчинам - 50-70 миллилитров один раз в неделю спиртного напитка. Имеется в виду крепкого.

Гончарова подчеркнула, что с некрепкими спиртными напитками ситуация другая: бокал вина, просекко - для женщины и примерно до 300 мл некрепкого алкоголя - для мужчины (раз в неделю).

Если чаще человек употребляет, то это вызывает не только зависимость, но еще и деструктивно влияет, вызывая воспалительные и другие патологические процессы в организме.

Особенно пагубно алкоголь влияет на поджелудочную и печень, потому что алкоголь причисляется к углеводным продуктам. И в организме идет окислительный стресс, нарушается работа между клетками, а также обменные процессы в самой клетке, поэтому происходят воспалительные процессы. Более того, даже может повыситься риск заражения вирусными инфекциями.

Как выбрать подходящий напиток - советы

Эксперт говорит:

По генетике можно минимизировать патологические явления алкоголя, если мы подберем алкоголь из продукта, который лучше всего усваивается. Таким образом, мы снизим интоксикационную составляющую. Например, если у человека не усваивается пшеница, то водка ему не подходит. Такой человек может выбрать для себя, к примеру, джин или текилу.

При этом, нужно понимать, что рекомендуемые дозы не меняются - остаются такими же, как описано выше. И мнение о том, что каждый день нужно выпивать бокал красного вина - это ложь. Диетолог считает, что 150 миллилитров один раз в неделю вполне достаточно.

Что касается пива, мнение врача вполне устойчиво:

Если человек ничем не болеет, то иногда, если два раза в неделю, то считается ничего страшного. Но есть норма – один раз в неделю - желательно не чаще. На сегодняшний день сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сосудистыми воспалительными процессами сейчас страдает, практически, каждый второй.

- резюмировала Гончарова.

День алкоголика, победившего болезнь - поздравления

Сегодня отмечается праздник, в который хотелось бы пожелать долгих и здоровых лет жизни, чистого ума и удачи в делах. Желаю трезво оценивать любую ситуацию в жизни и всегда принимать только правильное решение. Пусть трезвость послужит силой для свершения великих дел и воплощения мечтаний.

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Желаю жить с чистой совестью и трезвой головой! Проведите день, подавая достойный пример младшему поколению. Пусть в семье всегда будет мир, а пить желаю не алкоголь, а вкуснейший кефир!

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Поздравляю с праздником победы над зависимостью! Желаю новичкам открыть для себя разнообразие красок прекрасного мира без "горькой". А профессионалам - огромных достижений, крепкого здоровья, счастливых улыбок и добра! Пусть здравость и ясность ума окунет вас в мир потрясающих впечатлений и невероятных жизненных подъемов!

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Поздравляю со избавлением от зависимости и хочу пожелать всегда трезво смотреть на любую ситуацию жизни, пьянеть не от алкоголя, а от счастья, хмелеть от любви и нежности чувств, уметь весело проводить время в хорошей компании друзей без горячительных напитков.

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