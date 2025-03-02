Собрали идеи подарков на 8 марта, которыми можно порадовать свою подругу.

Принято думать, что дарить женщинам подарки в Международный женский день должны исключительно мужчины. Но сами женщины в их "профессиональный" праздник делают то, что хотят - и поздравляют друг друга. Кто-то делает это на словах, кто-то - обменивается подарками. Ведь, если хочется, то нужно дарить. Несколько вариантов того, что подарить подруге на 8 марта, вы найдете в подборке ниже.

Что можно подарить на 8 марта любимой подруге

Какие дарить своей подружке подарки на 8 марта - недорогие или подороже - не так уж и важно. При выборе в первую очередь нужно ориентироваться на внутренние ощущения - вам, как близкому человеку, лучше знать, что ей нужно. Вспомните, чего она хотела и какими мечтами делилась - пусть подарок будет недорогим, но очень уместным, и ваша дружба станет еще крепче.

Ниже предлагаем несколько идей, что можно подарить подруге, если вдруг вашей фантазии не хватает.

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Мини-набор косметических средств

Если на дорогую косметику средств особо нет, то можно поступить по-другому: многие бренды предлагают мини-наборы средств по уходу. В них входят кремы для лица, для рук, шампуни, гели для душа, мыло, масло для тела и другие продукты, но только в мини-версиях.

Такие наборы удобно брать собой в поездку, а также можно заодно протестировать, подходит ли эта косметика вашей подруге или нет.

Чулки

Это подарок, перед которым мало кто устоит, а еще их довольно редко покупают себе любимой (жалеют денег).

Такой аксессуар, да еще в начале теплого сезона, будет как нельзя кстати. Он позволит вашей подружке почувствовать себя более женственной и уверенной - она точно оценит.

Полка-столик в ванну

Этот подарок сгодится для тех, кто любит понежиться в ванной.

Специальная полка-столик устанавливается на бортики ванной и таким образом на нее можно положить книгу, поставить свечи и все остальное, что может понадобиться. Полки бывают разной ширины и с разным функционалом, можно выбрать как подешевле, так и подороже.

Именная чашка

Еще один не очень дорогой вариант, что можно подарить на 8 марта подруге – чашка с вашим совместным фото или надписью.

"Моей лучшей подруге", "Так выглядит лучшая в мире подруга", "Лучшая подруга и чай гораздо дешевле психолога" - надпись может быть любой. Или же можно разместить фразу, значение которой понимаете лишь вы вдвоем. Чашек может быть и две - для нее и для вас.

Фотосессия

Хотите подарить что-то подороже - отправьте подругу (или сходите вместе с ней) на профессиональную фотосессию. Новые красивые фотографии никогда не бывают лишними. Самую лучшую предложите вставить в рамочку - ее также можно подобрать в качестве презента.

Также среди универсальных идей, что подарить подруге на 8 марта, могут быть набор ароматических свечей, мыло ручной работы, бокалы для вина, фотоальбом или ежедневник, мини-версия модного аромата, впечатление в подарок, совместную поездку или поход на концерт и многие другие. Как уже говорили выше - в этом вопросе лишь вы можете знать, что будет лучше.

Если же нет времени на поиски подарка или ограничены в финансах - не беда. Поверьте, всегда будут кстати крем для рук и коробка конфет в виде небольшого комплимента, а в дополнение к ним - приглашение на вкусный стол с посиделками. Главное - чтобы было от чистого сердца.

Ранее мы рассказывали, как подобрать красивый подарок на 8 марта маме или бабушке.

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